5家「中國版SpaceX」擬上市 但市值不到SpaceX的1%

9月11日，朱雀三號試驗火箭成功實現10公里高度的垂直返回回收。 圖為落地前情景。圖／取自藍箭航天微博

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX 估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，中國的商業航太 同行，包括藍箭航天、天兵科技、星河動力、星際榮耀、中科太空 5家領先企業，已全部啟動科創板IPO輔導，以競爭「中國商業航太第一股」之位。

分析指出，未來IPO落地，中國商業航太將迎接研發投入與產能擴張的高峰期；未來3到5年，隨著重複使用技術成熟與規模化發射實現，中國火箭的發射成本可望再降50％，逐步縮小與SpaceX的差距。

36氪報導，目前天兵科技以人民幣225億元估值位居第1，藍箭航太緊跟在後達人民幣220億元，星河動力、星際榮耀、中科太空估值分別為人民幣150億元、150億元及110億元。以此來看，中國商業航太公司的市值，還有很高的成長空間，5家公司總估值約人民幣855億元左右，只有SpaceX的0.8％。

差距如此之大的原因，一方面是技術上的差距，本月初中國首款可回收火箭，藍箭航天朱雀三號從酒泉發射升空，實現首飛入軌，但在著落段點火後出現異常，一級火箭回收任務未能完成。

馬斯克對於這款火箭的評價是：「如果一切順利，朱雀三號可能會在5年內超過獵鷹。」獵鷹9號是SpaceX於2010年6月首次發射的運載火箭，採用鋁鋰合金箭體+碳纖維複合材料，使用液氧煤油燃料，單次維護成本高，複用效率較低，但回收成功率超91%，能夠精準著陸海上平台或陸地。

另一方面，是商業模式的世代差異，SpaceX已經建構了一套「發射服務+星鏈運作＋深空運輸」的獲利閉環，2025預計收入達153億美元，更別提馬斯克最近籌畫的宇宙超級無敵大的餅：把數據中心發射到太空去。而中國企業仍以發射服務為主，還沒形成穩定獲利模式。

但差距背後，中國商業航太的進步速度同樣驚人。短短10年，中國商業航太公司從無到有，實現了入軌發射、重複使用等關鍵技術突破，藍箭、星際榮耀的液氧甲烷路線與SpaceX同步，天兵的煤基煤油技術獨樹一幟，星河動力、中科宇航實現規模化發射。

更重要的是，中國企業的發射成本正快速下降，藍箭朱雀三號目標單公斤發射費用人民幣2萬元以下，僅為傳統火箭的五分之一。此次，中國商業航太五強集體衝刺IPO，代表行業從技術驗證期邁入規模化發展期。