我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

格林：川普黨內支持如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

衍生始料未及後果？共和黨議員：H-1B簽證應全禁

5家「中國版SpaceX」擬上市 但市值不到SpaceX的1%

記者林宸誼／即時報導
9月11日，朱雀三號試驗火箭成功實現10公里高度的垂直返回回收。 圖為落地前情景。圖／取自藍箭航天微博
9月11日，朱雀三號試驗火箭成功實現10公里高度的垂直返回回收。 圖為落地前情景。圖／取自藍箭航天微博

當特斯拉CEO馬斯克的SpaceX估值1.5兆美元，計畫在2026年成為全球最大IPO時，中國的商業航太同行，包括藍箭航天、天兵科技、星河動力、星際榮耀、中科太空5家領先企業，已全部啟動科創板IPO輔導，以競爭「中國商業航太第一股」之位。

分析指出，未來IPO落地，中國商業航太將迎接研發投入與產能擴張的高峰期；未來3到5年，隨著重複使用技術成熟與規模化發射實現，中國火箭的發射成本可望再降50％，逐步縮小與SpaceX的差距。

36氪報導，目前天兵科技以人民幣225億元估值位居第1，藍箭航太緊跟在後達人民幣220億元，星河動力、星際榮耀、中科太空估值分別為人民幣150億元、150億元及110億元。以此來看，中國商業航太公司的市值，還有很高的成長空間，5家公司總估值約人民幣855億元左右，只有SpaceX的0.8％。

差距如此之大的原因，一方面是技術上的差距，本月初中國首款可回收火箭，藍箭航天朱雀三號從酒泉發射升空，實現首飛入軌，但在著落段點火後出現異常，一級火箭回收任務未能完成。

馬斯克對於這款火箭的評價是：「如果一切順利，朱雀三號可能會在5年內超過獵鷹。」獵鷹9號是SpaceX於2010年6月首次發射的運載火箭，採用鋁鋰合金箭體+碳纖維複合材料，使用液氧煤油燃料，單次維護成本高，複用效率較低，但回收成功率超91%，能夠精準著陸海上平台或陸地。

另一方面，是商業模式的世代差異，SpaceX已經建構了一套「發射服務+星鏈運作＋深空運輸」的獲利閉環，2025預計收入達153億美元，更別提馬斯克最近籌畫的宇宙超級無敵大的餅：把數據中心發射到太空去。而中國企業仍以發射服務為主，還沒形成穩定獲利模式。

但差距背後，中國商業航太的進步速度同樣驚人。短短10年，中國商業航太公司從無到有，實現了入軌發射、重複使用等關鍵技術突破，藍箭、星際榮耀的液氧甲烷路線與SpaceX同步，天兵的煤基煤油技術獨樹一幟，星河動力、中科宇航實現規模化發射。

更重要的是，中國企業的發射成本正快速下降，藍箭朱雀三號目標單公斤發射費用人民幣2萬元以下，僅為傳統火箭的五分之一。此次，中國商業航太五強集體衝刺IPO，代表行業從技術驗證期邁入規模化發展期。

航太 SpaceX 太空

上一則

路透：Google獲Meta相助 盼削弱Nvidia軟體優勢

延伸閱讀

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂
稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我

稱馬斯克是癮君子、怪傢伙 威爾斯：他砍國際開發署「嚇呆」我
自駕計程車有商機 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億估值

自駕計程車有商機 特斯拉股價飆新高 Waymo鎖定千億估值
白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

白宮幕僚長專訪重點1次看：川普酗酒性格、范斯陰謀論者、馬斯克用藥

熱門新聞

美國最高法院最快明年1月對川普2.0關稅宣判，分析師預期，若關稅遭推翻，美股初期可能報以漲聲，這將嘉惠一些類股，值得投資人關注。（路透）

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

2025-12-13 09:44
世界黃金協會日前發布《2026年展望報告》中指出，2026年走勢或取決於三大情境，其中漲勢最樂觀的高達15%至30%。圖為東京一家銀樓的員工展示金條。（路透）

世界黃金協會：明年金價上漲三情境 最多漲30%

2025-12-12 10:05
資深科技投資人貝克（Gavin Baker）說，一旦Google TPU失去成本優勢，可能會重塑AI產業的競爭格局與經濟模式。路透

Google「負30%利潤率」TPU暫壓制GPU但Blackwell準備清場

2025-12-12 11:20
白宮AI事務主管薩克斯表示，中國已拒絕採購輝達H200晶片。（路透）

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

2025-12-14 08:10
摩根大通預測，2026年人工智慧（AI）支出將再創新高，從「七大巨頭」科技公司的資本支出計畫研判，其中兩家可望獲致最高的AI投資報酬率，成為明年漲相最佳的首選AI概念股。（路透）

2026首選AI股除Alphabet外還有誰？小摩：別小看這支落後股

2025-12-13 07:10
Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

2025-12-10 16:00

超人氣

更多 >
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效
好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身
中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國
華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽

華女老闆從未涉黃 卻被控淫媒罪 只因一疏忽