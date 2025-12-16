我的頻道

掃地機器人始祖「iRobot」破產 股票清零 中資接手

曼達尼將任命「世界盃沙皇」施壓降票價 決賽4000元華人嘆吃不消

UPS砸1.2億美元買卸貨機器人 這家新創公司吃下大單

編譯黃淑玲／綜合外電
彭博報導，UPS投資1.2億美元購買卸貨機器人。 美聯社
知情人士向彭博新聞透露， UPS（優比速）將投資1.2億美元購買400台用於卸貨的機器人，這是這家物流巨人規模90億美元自動化計畫的一環，目的在降低人力成本、提升獲利能力。

航運與物流產業目前自卡車與貨櫃卸載貨物的工作，仍主要仰賴人力，長期以來是產業一大關鍵瓶頸。UPS的這筆機器人訂單，讓位於麻州查爾斯鎮的新創公司Pickle Robot成為焦點。根據資本市場數據公司Pitchbook的資料，Pickle自2018年成立以來，募資了大約9,700萬美元，先前已與UPS展開合作。

Pickle開發的是一種裝載在可移動底座上的機械手臂，能自行進入貨櫃內，透過吸附方式搬運重量最高可達50磅（約23公斤）的箱子，並把箱子放置到輸送帶上。根據 Pickle官網資料，一台機器人大約兩小時就能卸完一輛標準卡車上的貨物，而採購機器人的花費，對比所節省的人力成本，約18個月內可以回本。

Pickle的機器人可直接部署於現有倉庫中，無需專門設計的設施或大規模升級，這也是主要賣點之一。

知情人士說，UPS將於明年下半年起一直到2027年，在多個設施中部署Pickle機器人。UPS這次向Pickle下了大單，是在測試幾年並證明有助於降低人力成本後所做的決定。

UPS表示，與Pickle及其他自動化與機器人公司的合作，「有助於減少重複性工作與身體勞損，同時提升UPS員工的安全性」。對於合約細節，屬於保密資訊不公開。Pickle則透過發言人婉拒對此次採購案發表評論。

UPS是在2024 年宣布一項為期四年的計畫，準備在美國60多個設施共投資90億美元，推動自動化。目標在2028年之前實現節省30億美元成本。

Pickle利用人工智慧（AI）在貨櫃內移動並卸載箱子，隨著貨量減少即時調整運作方式。投資人包括包裝材料公司 Ranpak控股、豐田汽車（Toyota）創投部門等。波士頓動力（Boston Dynamics）生產的「Stretch」倉庫機器人是Pickle機器人的競爭對手之一。

Pitchbook的數據顯示，今年投入到機器人新創公司的創投投資金額，有望創下新高，超越去年的125億美元。

經歷高階主管離職、失去大客戶等風波 光達廠Luminar聲請破產

