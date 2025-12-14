一甩慘賠陰霾 亞股連動結構型投資產品再度走紅

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品。(路透)

亞洲富豪投資人今年再度大舉投入結構型投資產品，其中又以讓投資人以預設價格持續買進股票的累計型股權連結商品（accumulators）與固定配息商品（fixed-coupon notes）最受歡迎，一掃幾年前投資結構型商品慘賠的陰霾。

彭博資訊報導，法國巴黎銀行估算，今年來與香港及新加坡 股市連動的結構型投資產品發行額，比去年激增80%到創紀錄的逾2000億美元。

這類結構型商品幾年前曾讓一些投資人慘賠，但今年人工智慧（AI）熱潮推動亞股大漲，使這類產品死灰復燃。這類商品常由私人銀行售予富裕的客戶，連動標的集中於阿里巴巴 、騰訊等中國科技大廠，而非輝達（NVIDIA）等美國巨擘。阿里巴巴是今年亞洲結構型產品最熱門的標的。

累計型股權連結商品合約是透過店頭交易，要求投資人在固定期間以預設價格買進預設數量的證券，在市場上漲期間，買進的價格相對較低，但在股市下跌時，投資人常只能以高於市場行情的價格買進。

固定配息商品的報酬率常與某個股價指數、單一個股或一群股票連動。巴克萊銀行最近推出月付年息9%的產品，本金與阿里巴巴、騰訊及美團的股價表現連動；若這三檔股票有任何一檔股價比進場點下跌28%以上，產品持有者須以高於市價的價格買進股票，或認賠出場。

這類投資工具每月的最低付息率常低於股票，但由於定期定額付息，且報酬率常高於債券殖利率 ，因而吸引一些投資人買進。

但投資風險不容忽視，例如雷曼兄弟風暴、新冠疫情及北京打壓網路業者，都曾使投資人慘賠。法國巴黎銀行主管表示，目前風險控管的主要挑戰在於，這些產品的連動標的集中在少數幾家公司。