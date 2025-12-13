中國車企搶電池儲能爆單 動力電池廠商競相醞釀漲價

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
受動力電池供需緊張格局持續影響，為破解電池供應瓶頸、保障整車生產節奏，中國一些車企紮堆湧向龍頭電池廠商「排隊求貨」。圖為寧德時代的神行動力電池。(新華社)
受動力電池供需緊張格局持續影響，為破解電池供應瓶頸、保障整車生產節奏，中國一些車企紮堆湧向龍頭電池廠商「排隊求貨」。小鵬汽車董事長何小鵬先前更是公開直言，「已和所有電池廠商老闆喝遍酒」，直白道出當下車企在電池供應端的迫切訴求。包括德加能源、孚能科技等動力電池廠商競相醞釀漲價。

中國經營報報導，德加能源12月9日在微信公眾號發布產品即將調價的公告，並表示近期受鋰電池原材料價格大幅上漲的影響，電池生產成本提高，為保障長期穩定供應與產品品質，經公司慎重研究，決定對電池系列產品售價進行調整。

德加能源在上述公告中表示：「即日起至2025年12月15日提交並確認的有效訂單，仍按原價格執行。自2025年12月16日起，電池產品售價將在現行目錄價基礎上上調15%，具體請以官方通知為準。請根據自身實際情況做好採購與經營安排。」

值得一提的是，德加能源發布公告的當天，一位關注孚能科技的投資者，在上證e互動平台上向孚能科技方面問道：「近期碳酸鋰、電解液、磷酸鐵鋰等電池材料價格明顯上漲，請問公司產品有沒有相應漲價？」

孚能科技方面回覆稱：「公司已建立完善的價格聯動機制，可順利傳導價格漲幅。當前部分原材料價格有所上漲，加上市場需求持續擴大，鋰電池價格上漲是行業趨勢。目前公司正在和客戶積極溝通漲價事宜，部分產品已經實現漲價。」

為了滿足車用市場對電池性能的持續提升需求，動力電池廠商正加速產品反覆運算與技術布局。遠景動力負責人指出：「為滿足車用市場對高性能的極致追求，我們針對高能量密度、超長壽命、高倍率快充等多元化需求，通過多元材料體系的創新開發，布局了圓柱、方殼、軟包三大產品平台解決方案，以覆蓋不同車型和應用場景。」

談及2026年動力電池的整體供需態勢，遠景動力負責人稱，儘管新能源汽車補貼政策在調整，但全球動力電池需求依然強勁。這一點在歐洲市場表現得尤為明顯。有關數據顯示，2025年前三季度歐洲新能源車銷量年增28%。並且，儲能市場正迎來爆發式增長，成為行業重要的第二增長曲線。公司已據此進行前瞻性布局。在產能方面正積極推進儲能電池的產能爬坡，今年已開建宜昌儲能工廠，以應對快速增長的市場需求。

