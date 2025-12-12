思科前執行長：2026年是美股7雄分水嶺 表現分上中下

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
思科前執行長錢伯斯。（美聯社）
思科前執行長錢伯斯。（美聯社）

財星雜誌(Fortune)報導，思科(Cisco)前執行長錢伯斯(John Chambers)本周稍早受訪時說，2026年將成為美股「科技七雄」(Magnificent 7)分水嶺，表現區分為上中下三個等級，其中兩、三家將有極佳表現，兩、三家表現很差，一、兩家則表現普通。錢伯斯說：「如果今天要我下注，我會賭谷歌微軟、輝達將有亮麗表現。值得一提的是，如果時間拉回一年之前，谷歌並不會被列入名單」。

「科技七雄」包括谷歌(Google)母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、蘋果公司(Apple)、臉書(Facebook)母公司Meta、微軟公司(Microsoft)、輝達(Nvidia)、特斯拉(Tesla)。不過情勢瞬息萬變，原本在人工智慧(AI)處於落後的Alphabet，憑著最新一代AI模型Gemini 3後來居上，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)備受壓力之下在公司內部發布「紅色警戒」 (Code Red)。

錢伯斯說，「科技七雄」2026年將開始區分為上中下等級，谷歌、微軟、輝達將有非常好的表現，可是一年前的谷歌不會被列入這個名單。

在舊金山舉辦的「財星人工智慧腦力激盪座談會」(Fortune Brainstorm AI conference)及「財星執行長倡議晚宴」(Fortune CEO Initiative dinner)上，20多名企業界領袖被問到如何看待「科技七雄」未來發展時，Alphabet獲得一致看好將成贏家，主要原因在於Gemini 3甚受好評。

不過，一名企業執行長提出警告說：「我對Alphabet企業健康狀況比其股價健康更有信心。」

至於谷歌之後的第二名位置，與會企業領袖則認為微軟、輝達難分軒輊。

一名「財富100強」(Fortune 100)企業領袖說，微軟在企業界擁有深厚關係，能在AI領域推出實際表現，另一名科技界企業高層則說，微軟的AI模型Copilot表現不穩。一名AI企業創辦人則說，相較於「科技七雄」其他公司，「我寧可選擇坐在黃仁勳的位子上」。

亞馬遜是評價引發爭議最多的公司，某些企業家認為亞馬遜明年增長將名列第一，其他企業家則把亞馬遜排在最後，因為「沒有吸引到頂尖人才」。Meta同樣毀譽參半，一名企業家說：「士氣低落成不了事。」

企業領袖對蘋果與特斯拉普遍持悲觀看法，蘋果問題在於流失主將、缺乏AI領導地位，特斯拉評價頻頻出現「中國」、「分心」、「冒險政策」等關鍵詞。

AI 微軟 谷歌

