Fed理事會同意重任命所有聯準銀行總裁 暫緩解獨立性憂慮

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

編譯簡國帆／即時報導
美國聯準會。（路透）
美國聯準會。（路透）

美國聯準會（Fed）理事會已重新任命所有地區聯邦準備銀行總裁，給予新的五年任期，緩解了川普總統的Fed理事盟友可能封殺部分聯準銀行總裁的憂慮。

Fed理事會11日表示，已「一致同意」再度任命有意留任的11位地區聯準銀行總裁與第一副總裁，從2026年3月1日起展開新的五年任期。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克將在明年2月退休，因此未表決，但第一副總裁韋納布爾（Cheryl Venable）獲得新任期，將在找到新總裁前，擔任代理總裁。

根據法律，所有地區聯準銀行總裁並非由總統提名、經參院同意，而是由各聯準銀行董事會挑選，與第一副總裁的任期同為五年，兩者在任期屆滿前都須由Fed理事會投票是否任命，目前任期預定2026年2月28日結束。

這個結果也暫時解決了Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）組成的一大關鍵問題。FOMC有19名成員，包括12位地區聯準銀行總裁與七名理事，除了紐約聯準銀行永久有投票權，另外四席投票權由11位總裁每年輪流取得，其中部分聯準銀行總裁立場偏鷹，例如芝加哥聯準銀行總裁古斯比和堪薩斯聯準銀行總裁施密德對本周降息決策投下異議票，主張應按兵不動。

Fed理事會對地區聯準銀行總裁的投票鮮少獲得關注，但美國總統對Fed緩慢降息的敵意、以及積極在理事會安插自己人馬的行動，已引發各界關注川普挑選的理事是否會封殺部分聯準銀行總裁人選。

