她三年沒買過擦拭濕巾 用3樣物品自製消毒清潔溶液

山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

迪士尼10億投資OpenAI 允Sora用米老鼠等200多個經典角色

編譯周芳苑／即時報導
迪士尼與OpenAI宣布聯手將米老鼠、灰姑娘等200多個迪士尼經典卡通人物引入OpenAI的影片生成工具Sora，成為Sora第一個主要的內容授權夥伴。(美聯社)
經典動漫公司迪士尼(Disney)與OpenAI在11日宣布最新敲定合作案，迪士尼將對OpenAI投資10億元，並將米老鼠、灰姑娘等200多個迪士尼經典卡通人物引入OpenAI的影片生成工具Sora，迪士尼自此成為Sora第一個主要的內容授權夥伴。

敲定合作案之餘，迪士尼也要求Open AI的合作夥伴谷歌(Google)，停止利用其受版權保護的角色訓練其人工智慧系統。

根據迪士尼、Open AI敲定的三年授權協議，粉絲們藉助Sora生成並分享的影片將可包括迪士尼、漫威(Marvel)、皮克斯(Pixar)和星際大戰(Star Wars)角色。

Sora僅憑藉文字提示就能快速生成逼真影片，已在社群媒體充斥，引發人工智慧垃圾擠占真實創作作品的擔憂，人們也對假訊息、深偽和版權問題高度關注。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)表示，最新協議展現人工智慧公司和創意領袖如何以負責任的方式攜手合作。迪士尼執行長艾格(Robert Iger)則表示，透過合作，將藉助生成式人工智慧拓展迪士尼故事的傳播範圍，同時尊重並保護創作者及其作品。

然而，兒童權益倡導者批評這項合作計畫。Fairplay執行董事戈林(Josh Golin)指出，OpenAI 聲稱兒童被禁止使用Sora，然而卻利用孩子最喜愛的角色，來吸引年幼的使用者到其平台使之沉迷。

根據協議，迪士尼將成為 OpenAI 的主要客戶，並利用其技術開發新產品、工具和服務；迪士尼並將為員工推出ChatGPT。

同樣在11日，迪士尼向谷歌發出停止侵權通知函，要求谷歌停止未經許可使用迪士尼內容來訓練其人工智慧模型，包括其Veo視訊生成器、Imagen和Nano Banana圖像生成器。

迪士尼先前也向Meta和Character.AI發出類似的停止侵權通知函，並與NBC環球(NBCUniversal)、華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)聯手，對人工智慧圖像生成器Midjourney和人工智慧公司Minimax提起訴訟。

據稱，迪士尼透過信函指控谷歌大規模侵犯迪士尼版權，包括谷歌的人工智慧系統可輕易生成「星際大戰」、「辛普森家庭」(The Simpsons)等知名影片中的角色；谷歌還透過YouTube等各種管道加重侵權問題。

道瓊漲646點 與史坦普500同創新高 甲骨文暴跌近11％

