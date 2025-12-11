美國控海外行賄將重罰 中興通訊股價大跌

美國司法部正在調查中國電信設備大廠中興通訊在南美洲等地涉嫌行賄取得合約，中興通訊可能需要支付超過10億美元的天價罰款，甚至再度遭美國斷供。(路透)

據報導，美國司法部 正在調查中國電信設備大廠中興通訊在南美洲等地涉嫌行賄取得合約，中興通訊可能需要支付超過10億美元的天價罰款，甚至再度遭美國斷供。今天消息傳出後，中興通訊股價大跌。

路透今天報導引述兩名知情人士透露，中興通訊股份有限公司可能需向美國政府支付超過10億美元的罰款，以了結多年來針對該公司涉嫌海外行賄的指控。

中興通訊先前已因在川普 總統第一任期內違反出口管制條例而向美國當局支付了約20億美元的罰款。多年來，該公司一直面臨來自世界各地當局的調查，如今又因涉嫌行賄以獲取電信合約而捲入新的風波。

消息人士稱，今年美國司法部已對中興通訊展開調查，指控其涉嫌在南美洲和其他地區違反「海外反腐敗行為法」（FCPA）。該法案禁止向外國官員支付任何款項或提供任何有價值的物品以獲取商業利益。

報導說，美國官員正在努力達成一項解決方案，該方案可能使中興通訊支付超過10億美元的罰款，其中一名知情人士稱，罰款金額甚至可能達到20億美元或更多，部分原因是該公司涉嫌從腐敗合約中獲利。

其中一名知情人士稱，「海外反腐敗行為法」案件通常在不當行為發生數年後才會浮出水面。美國司法部的調查發現，中興通訊最近一次涉嫌行賄的行為發生在2018年；另一名知情人士則將潛在的指控描述為串謀行賄罪。

兩名知情人士均表示，中興通訊在南美洲達成的商業交易中，美國司法部懷疑有賄賂行為，其中一名知情人士提到了委內瑞拉。

報導指出，2017年，中興通訊承認非法向伊朗出口美國商品，並支付了8.92億美元的罰款。2018年，美國商務部 指控該公司就懲處與違規行為相關的員工一事作出虛假陳述，並禁止美國向該公司出口所有商品。這切斷了晶片、軟體和零件的重要供應，迫使中興通訊幾乎停擺。

不過，在川普支持下，中興通訊與美國商務部達成協議支付了10億美元後，禁令於2018年夏天解除。

報導提到，目前尚不清楚中興通訊何時能夠達成和解。知情人士說，與美國達成和解需要中國政府的批准。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，他不了解中興通訊案件的具體情況，但「中國一貫要求中國企業在海外合法經營，遵守當地法律法規」。

一名知情人士還說，美國商務部也正在審查與司法部相同的事實，以及中興通訊是否違反了2018年達成、有效期為10年的協議。

報導說，巨額和解金可能會削弱中興通訊的財務狀況，該公司去年獲利11.6億美元。如果無法達成協議，美國商務部可能會恢復對美國供應商的禁令。目前，中興通訊的手機、伺服器和網路設備仍依賴高通、英特爾、超微和其他美國公司的產品。

綜合新浪財經、澎湃新聞，中興通訊遭調查面臨巨額罰款的消息傳出後，股價午後殺跌。下午收盤，中興通訊在中國A股跌停；在香港股市也重挫逾13%。

中興通訊中午在港交所公告稱，董事會已知悉近期新聞媒體針對公司涉及美國「海外反腐敗行為法」合規性調查的報導。公司正與美國司法部就有關事項進行溝通，並將透過法律等手段堅決維護自身權益。

中興通訊並稱，公司始終堅持全面強化合規體系建設，致力於建設行業領先的合規體系。公司反對一切形式的腐敗行為，對任何可能相關的個人持零容忍態度。公司目前生產經營一切正常。