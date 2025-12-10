Fed決策／9比3通過鷹派降息 印鈔機再開每月購債400億

Fed宣布將再次擴張資產負債表規模。路透

美國聯準會 （Fed）10日以9比3的票數通過降息 1碼，是2019年以來首次有多達三名官員投下反對票，意味這次降息屬於「鷹派降息」，未來進一步降息道路更加崎嶇。投下反對票的官員分別是理事米倫（Stephen Miran）、堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）和芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee），其中米倫偏好降息半碼，施密德和古斯比則支持利率 按兵不動。

Fed會後利率聲明端出聯邦公開市場委員會（FOMC）一年前會議使用的措詞，表示「在評估進一步調整聯邦資金利率目標區間的幅度與時機時，委員會將仔細評估新數據、持續變化的展望與風險平衡」。FOMC 2024年12月使用這段文字後利率持續維持不變，直到今年9月才又再次降息。

Fed在聲明中指出，現有指標顯示經濟活動持續以溫和速度擴張，但就業成長今年已減速，失業率截至9月小幅上升。物價方面，美國通膨率今年初以來上揚，仍維持在較高水準。

讓外界感到意外的是，Fed宣布本月12日起將以每月400億美元速度買進國庫券以充實金融體系準備金，代表Fed準備再次擴張資產負債表規模，但Fed計劃在明年某個時間點開始逐步放慢買進速度。