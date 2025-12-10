我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到中國，中國網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。(美聯社)
輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到中國，中國網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。(美聯社)

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到中國，中國網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，中國人工智慧新創公司初創公司DeepSeek也傳出依賴美國禁止向中國出口的輝達晶片，來開發其新一代人工智慧模型。

香港經濟日報引述外電報導，消息指，如果中國當局方面批准，中國企業希望大量訂購輝達第二強大的AI晶片。但有知情人士指，這些企業仍然擔心供應問題，並正在向輝達尋求明確的答案。

兩位熟悉輝達供應鏈的人士表示，目前H200的產量非常有限，因輝達一直專注於最先進的Blackwell和即將推出的Rubin系列晶片。

知情人士稱，中國企業對H200很感興趣，因為其用來訓練AI模型的能力，目前是中國同類產品無法比擬，而中國同類產品更適合推理。

此前有市場消息指出，中國監管機構召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊在內的多家公司代表，要求他們評估對H200的需求。中國官員告訴這些企業很快就會獲告知北京當局的決定。

中國企業預估，北京當局可能需要審查採購申請，並要求他們提供應用案例，以權衡允許進口H200的成本和利益，同時也希望鼓勵華為和寒武紀等中國企業生產的AI晶片的銷售。

另一方面，關於DeepSeek依賴美國禁止向中國出口的輝達晶片、用以開發其新一代人工智能模型一事，美國科技媒體「The Information」引述消息人士報導，輝達的Blackwell晶片通過允許銷售該晶片的國家偷運進入中國。報導稱，搭載這些晶片的伺服器在抵達中國前被拆解。

DeepSeek的一位代表未立即回應置評請求。

美國總統川普近日批准輝達向中國出口其較舊版本的AI加速器H200，但對其更強大的Blackwell晶片仍然實施出口禁令。

輝達 AI 人工智慧

上一則

被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型

延伸閱讀

被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型

被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型
Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買

Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買
路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購
台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅

台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重