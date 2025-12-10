輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買

輝達近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧晶片到中國，中國網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買。(美聯社)

輝達 近日獲美國總統川普放行出口H200人工智慧 晶片到中國，中國網路巨頭字節跳動及阿里巴巴傳出有意購買；另一方面，中國人工智慧新創公司初創公司DeepSeek也傳出依賴美國禁止向中國出口的輝達晶片，來開發其新一代人工智慧模型。

香港經濟日報引述外電報導，消息指，如果中國當局方面批准，中國企業希望大量訂購輝達第二強大的AI 晶片。但有知情人士指，這些企業仍然擔心供應問題，並正在向輝達尋求明確的答案。

兩位熟悉輝達供應鏈的人士表示，目前H200的產量非常有限，因輝達一直專注於最先進的Blackwell和即將推出的Rubin系列晶片。

知情人士稱，中國企業對H200很感興趣，因為其用來訓練AI模型的能力，目前是中國同類產品無法比擬，而中國同類產品更適合推理。

此前有市場消息指出，中國監管機構召集阿里巴巴、字節跳動和騰訊在內的多家公司代表，要求他們評估對H200的需求。中國官員告訴這些企業很快就會獲告知北京當局的決定。

中國企業預估，北京當局可能需要審查採購申請，並要求他們提供應用案例，以權衡允許進口H200的成本和利益，同時也希望鼓勵華為和寒武紀等中國企業生產的AI晶片的銷售。

另一方面，關於DeepSeek依賴美國禁止向中國出口的輝達晶片、用以開發其新一代人工智能模型一事，美國科技媒體「The Information」引述消息人士報導，輝達的Blackwell晶片通過允許銷售該晶片的國家偷運進入中國。報導稱，搭載這些晶片的伺服器在抵達中國前被拆解。

DeepSeek的一位代表未立即回應置評請求。

美國總統川普近日批准輝達向中國出口其較舊版本的AI加速器H200，但對其更強大的Blackwell晶片仍然實施出口禁令。