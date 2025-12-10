我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026投資布局 巴菲特傳達3點明確訊息

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型

編譯易起宇／綜合外電
The Information引述知情人士報導，中國AI新創Deepseek正使用被美國禁止出口的輝達Blackwell晶片，打造新模型。 路透
The Information引述知情人士報導，中國AI新創Deepseek正使用被美國禁止出口的輝達Blackwell晶片，打造新模型。 路透

The Information引述知情人士報導，中國人工智慧（AI）新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往中國的輝達Blackwell晶片，打造下一款大型模型。這些最新的輝達晶片，將助Deepseek在國內和全球的AI競賽中保持競爭力。

根據報導，Deepseek已透過一套複雜的走私流程，取得這些先進晶片，部分員工希望能在明年2月的農曆春節前推出下一代模型。不過，知情人士表示，Deepseek創辦人梁文峰比較重視效能，因此沒有硬性規定新模型的截止日期。

這套走私流程包含先將晶片運往獲准購買這些晶片國家的資料中心，再拆解含有這些晶片的伺服器，並將設備拆解後進口至中國。Deepseek可向一家或多家中國資料中心公司取得這些晶片。

報導指出，Deepseek今年1月憑藉其R1深度推理模型一舉成名後，至今都只對現有模型進行小幅升級，尚未推出過全新模型。一個可能原因是該公司採用一種名為「稀疏注意力」（sparse attention）的方法，這種方法只使用一部份的模型來回答問題，而非整個模型，可降低推理成本，但也提高了模型開發的挑戰性。

不過，Blackwell晶片特別適用於這種技巧，因為此晶片包含的專門設計硬體可加速稀疏運算，運算速度比傳統方法快兩倍。

輝達 AI 春節

上一則

美股早盤／Fed利率決議在即 三大指數狹幅波動

下一則

輝達H200晶片批准銷中 阿里、字節傳有意購買

延伸閱讀

Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買

Nvidia H200晶片太香好為難…傳中緊急開會評估要不要買
路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購

路透：H200解禁後 阿里巴巴、抖音母公司有意大量訂購
台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅

台製H200晶片 運美審查再銷中…美抽成25%來自台灣關稅
Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

熱門新聞

大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天

2025-12-06 12:21
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重