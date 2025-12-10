被禁還是買 Deepseek傳用Nvidia Blackwell打造新模型

The Information引述知情人士報導，中國AI新創Deepseek正使用被美國禁止出口的輝達Blackwell晶片，打造新模型。 路透

The Information引述知情人士報導，中國人工智慧（AI ）新創Deepseek，正使用數千顆美國禁止輸往中國的輝達 Blackwell晶片，打造下一款大型模型。這些最新的輝達晶片，將助Deepseek在國內和全球的AI競賽中保持競爭力。

根據報導，Deepseek已透過一套複雜的走私流程，取得這些先進晶片，部分員工希望能在明年2月的農曆春節 前推出下一代模型。不過，知情人士表示，Deepseek創辦人梁文峰比較重視效能，因此沒有硬性規定新模型的截止日期。

這套走私流程包含先將晶片運往獲准購買這些晶片國家的資料中心，再拆解含有這些晶片的伺服器，並將設備拆解後進口至中國。Deepseek可向一家或多家中國資料中心公司取得這些晶片。

報導指出，Deepseek今年1月憑藉其R1深度推理模型一舉成名後，至今都只對現有模型進行小幅升級，尚未推出過全新模型。一個可能原因是該公司採用一種名為「稀疏注意力」（sparse attention）的方法，這種方法只使用一部份的模型來回答問題，而非整個模型，可降低推理成本，但也提高了模型開發的挑戰性。

不過，Blackwell晶片特別適用於這種技巧，因為此晶片包含的專門設計硬體可加速稀疏運算，運算速度比傳統方法快兩倍。