達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

達里歐談AI泡沫「別急著退出」 稱中東成資本家矽谷

編譯葉亭均／即時報導
避險基金橋水聯合創辦人達里歐。（路透）
億萬富豪、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）8日表示，中東正迅速崛起成為全球最強大的AI重鎮之一，而且有如當年的矽谷磁吸所有科技相關事物。他也談到目前的AI熱潮確實是泡沫，但投資人不必急著退出。

達里歐接受CNBC專訪時警告說，全球在未來一兩年將會更為不穩定，原因是他所說的三大主要循環因素正同時收斂：債務、美國政治衝突與地緣政治。他也再次表達對市場處於泡沫狀態的擔憂。

達里歐指出：「我們看到市場在許多方面開始出現裂縫，例如私募股權、創投、再融資的債務等。因此我相信，就幾乎所有指標來看，我們正身處泡沫之中。」他強調目前的情況與2000年泡沫相似，但不像1929年。

達里歐重申了他認為AI熱潮處於泡沫情況的看法，但建議投資人不要因為估值高就匆忙退出，「所有的泡沫都發生在重大科技變革的時期。你不該只是因為泡沫就退出，你應該觀察的是泡沫什麼時候會被刺破」。

他表示，刺破泡沫的催化劑通常來自貨幣環境緊縮，或是為了履行償債義務而被迫出售資產。

達里歐另外談到，阿拉伯聯合大公國及周邊國家結合龐大的資金池與全球人才湧入，形成吸引投資機構與AI創新者的強大磁鐵。

今年，阿聯與沙烏地阿拉伯啟動了數十億美元的計畫，投入建設雲端、資料中心及其他AI基礎設施，背後由主權財富資金與全球科技合作夥伴支撐。

舉例來說，Alphabet的雲端事業Google Cloud與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）今年宣布一項100億美元協議，目標在沙國打造一座「全球AI中心」；今年稍早，科技巨頭OpenAI、甲骨文、輝達和思科也宣布聯手在阿聯建立一座龐大的「星際之門AI園區」。

當被問到阿聯、沙國與卡達是否能在AI競賽中成為領導者時，達里歐說：「他們所做的是創造出有才能的人才。所以這個地區正逐漸成為資本家的矽谷……現在人進來了、錢進來了、人才也進來了。」

達里歐30多年來經常造訪阿布達比。他說，中東地區的轉變源自刻意的國家治理與長期規畫。他形容阿聯是「一個在動盪世界中的天堂」，並讚揚其領導力、穩定性、生活品質與打造全球競爭力金融生態系的雄心，「這裡有種嗡嗡嗡的忙碌，就像舊金山那些地方，圍繞著AI或科技，氛圍非常相似。」

AI 矽谷 沙烏地阿拉伯

