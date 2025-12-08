美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

美股8日早盤四大指數漲跌互見。路透

市場估計，美國聯準會（Fed）將在10日降息 ，但憂慮決策將極為分裂，美股8日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數8日早盤下跌0.2%，史坦普500指數遊走平盤，那斯達克指數上漲0.3%，費城半導體指數漲1.2%。

台積電ADR攀升1.9%，輝達攀升1%。美國總統川普8日宣布，將簽署與人工智慧（AI ）審核程序有關的行政命令，避免各州各有不同的AI法規。科技業者說，應該有全國性AI標準，而非50州各有法規，這會阻礙創新。。

輝達的密切合作夥伴CoreWeave重挫5%。該公司宣布打算發行可轉債，籌資20億美元。

IBM上升2%。該公司強化人工智慧（AI）布局，宣布以110億美元收購數據基礎設施業者Confluent。

Netflix 走低2%。Netflix擬以720億美元收購華納兄弟探索，但派拉蒙天舞（Paramount Skydance）出面搶親，啟動1,084億美元的敵意收購。另外，美國總統川普提出壟斷疑慮，指出Netflix與華納合併後的市占率，也許會構成問題。

市場預測Fed本周降息機率高達86%。Rothschild資產管理公司的Nabil Milali說，重點在於這次會議有多少異議者；他估計這可能是聯邦公開市場委員會（FOMC）史上首場會議，有七名官員支持降息、五人反對。FOMC會議自2019年來，未出現三名以上的異議者。

摩根大通美國首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）寫道，他預估至少會有兩人支持按兵不動，並認為Fed將在明年1月再次降息，但之後利率會長期維持不變。