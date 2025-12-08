我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

憑401(k)退休帳戶成普通百萬富翁 人數創歷史新高

美股早盤／川普將簽署命令 限制各州監管AI 科技股飆

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股8日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股8日早盤四大指數漲跌互見。路透

市場估計，美國聯準會（Fed）將在10日降息，但憂慮決策將極為分裂，美股8日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數8日早盤下跌0.2%，史坦普500指數遊走平盤，那斯達克指數上漲0.3%，費城半導體指數漲1.2%。

台積電ADR攀升1.9%，輝達攀升1%。美國總統川普8日宣布，將簽署與人工智慧（AI）審核程序有關的行政命令，避免各州各有不同的AI法規。科技業者說，應該有全國性AI標準，而非50州各有法規，這會阻礙創新。。

輝達的密切合作夥伴CoreWeave重挫5%。該公司宣布打算發行可轉債，籌資20億美元。

IBM上升2%。該公司強化人工智慧（AI）布局，宣布以110億美元收購數據基礎設施業者Confluent。

Netflix走低2%。Netflix擬以720億美元收購華納兄弟探索，但派拉蒙天舞（Paramount Skydance）出面搶親，啟動1,084億美元的敵意收購。另外，美國總統川普提出壟斷疑慮，指出Netflix與華納合併後的市占率，也許會構成問題。

市場預測Fed本周降息機率高達86%。Rothschild資產管理公司的Nabil Milali說，重點在於這次會議有多少異議者；他估計這可能是聯邦公開市場委員會（FOMC）史上首場會議，有七名官員支持降息、五人反對。FOMC會議自2019年來，未出現三名以上的異議者。

摩根大通美國首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）寫道，他預估至少會有兩人支持按兵不動，並認為Fed將在明年1月再次降息，但之後利率會長期維持不變。

降息 AI Netflix

上一則

Fed下任主席熱門人選：10年期殖利率下跌空間很大

下一則

川普貿易戰效應…中港韓供應商比率大減至5成 台灣成贏家

延伸閱讀

打擊高物價 川普矛頭指向食品業

打擊高物價 川普矛頭指向食品業
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全

歐洲處戰略十字路口 川普新版NSS暗示不再保障安全
好市多敢告川普要求關稅退款 全因掌握這優勢

好市多敢告川普要求關稅退款 全因掌握這優勢

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
大賣空貝瑞再發文說OpenAI是下一個網景。（取材自貝瑞substack）

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

2025-12-06 08:10
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，也有人駁斥。無論如何，專家建議投資人檢視自己的風險容忍度，據此作是否獲利了結出場的決定。（路透）

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

2025-12-06 14:27
美國紐約證券交易所。(路透)

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

2025-12-06 10:25

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料