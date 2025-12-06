我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賴：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

美國會裡誰是股神？新近研究發現這群人是投資導師

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國紐約證券交易所。(路透)
美國紐約證券交易所。(路透)

誰是美國國會議員裡最會選股投資的「股神」？最近美國學術界發表的一份研究發現，「國會領袖」這群人，年度操作的成績可以勝過同儕議員47個百分點。看來，不僅議事要讓他們領導，投資股票也是。

美國國家經濟研究局（NBER）最近公布了哥倫比亞大學教授魏尚進（Shang-Jin Wei），與西交利物浦大學副教授Yifan Zhou共同撰寫的一份研究報告。他們分析國會議員的股票投資，讓人發現一個新角度，那就是黨鞭、黨團主席以及各黨派領袖這些領導階層人士的操盤績效。

研究指出：「我們發現，升任領導職位的議員，在升遷前的投資表現，與條件匹配的同儕相近；但在升為領袖之後，他們年度的投資報酬比同儕多出47個百分點。」

這是很大的績效差距，但不乏合乎邏輯的解釋。

首先，國會領導者掌握且熟悉立法議程，而且對監管行動與聯邦採購具有影響力。另一個關鍵差異是，他們能接觸到企業高層。魏尚進和Yifan Zhou的研究發現，升任領導職位後的國會領袖，對於他們的金主或在其選區設立總部的公司的股票，特別能取得很高的異常投資報酬，因為他們很可能得到相關企業的特定資訊。

研究提到，國會領袖買入某檔股票，往往預示該上市公司一年內會發布正面消息，反之亦然。

或許有人會好奇，這些超額報酬是否主要來自股票賺很大的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。這項研究並未特別剔除裴洛西的交易，但研究有排除最活躍交易者，分析的結果仍顯示領導階層的超額報酬十分突出。研究也排除報酬最高的議員後，再做分析，結果領導階層與同儕的績效差距，甚至略有擴大。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

裴洛西 眾院 股神

上一則

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

延伸閱讀

國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀

國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀
高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台

高市「台灣有事」風波源頭 可追溯至裴洛西訪台
37年賺1.3億「國會女股神」將退休 散戶哀號失「股海明燈」

37年賺1.3億「國會女股神」將退休 散戶哀號失「股海明燈」
裴洛西之女不接母親地盤 宣布競選加州參議員

裴洛西之女不接母親地盤 宣布競選加州參議員

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 (美聯社)

比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

2025-12-02 21:33

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐