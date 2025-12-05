10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

比特幣今年來下跌3%，與美股史坦普500指數同時期大漲16%走勢背離，是2014年以來首見。路透

美股 史坦普500指數2025年迄今漲幅超過16%，而比特幣 今年來則下跌3%，兩者走勢分道揚鑣是2014年以來首見。

彭博資訊報導，即使在過往的加密幣寒冬，比特幣價格走勢與其他風險性資產走勢背離的情況也極為罕見。

川普 2.0政府放寬監管法規，加上機構投資人紛紛擁抱加密幣，使比特幣今年漲勢凌厲，10月6日漲上12,600美元的歷史新高，但後來隨散戶投資人買氣疲乏而一路下挫，過去兩個月來約已跌掉10%，市值蒸發逾10億美元，目前在90,000美元價位附近徘徊。

比特幣傳統上與股價齊漲齊跌，這種關聯性在新冠肺炎疫情期間特別顯著，當時的低利率環境助漲股票、加密幣和各種投機色彩濃厚的資產。

但如今，比特幣顯然已脫隊。在AI概念股飆漲、資本支出激增，且投資人踴躍重返股市之際，僅比特幣獨憔悴。與此同時，黃金和白銀價格近來也勁揚，距改寫歷史新高僅一步之遙。

Miller Tabak+公司首席市場策略師馬雷說：「比特幣是一種主要由動能驅動的資產。過去十年間，市場動能大致偏多時，比特幣一直領頭衝鋒。但今年貴金屬光芒耀眼，吸走不少資金。」

隨著投資人對加密幣信心急轉直下，比特幣ETF吸引的資金流入也已減緩。比特幣的長期持有者甚至反手賣出。主要技術指標也紛紛閃現行情轉弱訊號。

但多倫多FRNT金融公司執行長烏雷帝認為，比特幣目前表現失色，是因為先前漲幅超越其他風險性資產，亦即率先漲的也就率先跌。比特幣過去兩年來的表現遙遙領先美股史坦普500指數，一部分因素是川普政府力挺使然。他認為，美股現在正奮力追趕，而比特幣漲多拉回也屬正常。