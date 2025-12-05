我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

CDC推翻多年規則 不再建議新生兒施打B肝疫苗

10年來首見…比特幣重挫但美股大漲 2者走勢罕見分道揚鑣

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比特幣今年來下跌3%，與美股史坦普500指數同時期大漲16%走勢背離，是2014年以來首見。路透
比特幣今年來下跌3%，與美股史坦普500指數同時期大漲16%走勢背離，是2014年以來首見。路透

美股史坦普500指數2025年迄今漲幅超過16%，而比特幣今年來則下跌3%，兩者走勢分道揚鑣是2014年以來首見。

彭博資訊報導，即使在過往的加密幣寒冬，比特幣價格走勢與其他風險性資產走勢背離的情況也極為罕見。

川普2.0政府放寬監管法規，加上機構投資人紛紛擁抱加密幣，使比特幣今年漲勢凌厲，10月6日漲上12,600美元的歷史新高，但後來隨散戶投資人買氣疲乏而一路下挫，過去兩個月來約已跌掉10%，市值蒸發逾10億美元，目前在90,000美元價位附近徘徊。

比特幣傳統上與股價齊漲齊跌，這種關聯性在新冠肺炎疫情期間特別顯著，當時的低利率環境助漲股票、加密幣和各種投機色彩濃厚的資產。

但如今，比特幣顯然已脫隊。在AI概念股飆漲、資本支出激增，且投資人踴躍重返股市之際，僅比特幣獨憔悴。與此同時，黃金和白銀價格近來也勁揚，距改寫歷史新高僅一步之遙。

Miller Tabak+公司首席市場策略師馬雷說：「比特幣是一種主要由動能驅動的資產。過去十年間，市場動能大致偏多時，比特幣一直領頭衝鋒。但今年貴金屬光芒耀眼，吸走不少資金。」

隨著投資人對加密幣信心急轉直下，比特幣ETF吸引的資金流入也已減緩。比特幣的長期持有者甚至反手賣出。主要技術指標也紛紛閃現行情轉弱訊號。

但多倫多FRNT金融公司執行長烏雷帝認為，比特幣目前表現失色，是因為先前漲幅超越其他風險性資產，亦即率先漲的也就率先跌。比特幣過去兩年來的表現遙遙領先美股史坦普500指數，一部分因素是川普政府力挺使然。他認為，美股現在正奮力追趕，而比特幣漲多拉回也屬正常。

比特幣 美股 川普

上一則

美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%

延伸閱讀

美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%

美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%
美股年終行情旺能放心？美銀警告Fed下周決策暗藏1大風險

美股年終行情旺能放心？美銀警告Fed下周決策暗藏1大風險
美股2026估漲10% 德銀喊史坦普500衝8,000點 但美銀潑冷水

美股2026估漲10% 德銀喊史坦普500衝8,000點 但美銀潑冷水
史坦普500收盤小漲 Fed降息展望撐盤 亞馬遜成拖累

史坦普500收盤小漲 Fed降息展望撐盤 亞馬遜成拖累

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...