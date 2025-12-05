我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球排名27的超級富豪大筆金援共和黨 要實現教育券

美公布新版國家安全戰略 強調美中貿易須重新平衡

美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%

編譯陳律安／綜合外電
市場緊盯聯準會下周利率決策前最後一份通膨數據，美股三大指數5日早盤上漲。路透
市場緊盯聯準會下周利率決策前最後一份通膨數據，美股三大指數5日早盤上漲。路透

美股三大指數5日早盤全面走揚，投資人等待通膨數據出爐，這些資訊可能左右聯準會（Fed）下周的利率決策。

道瓊工業指數近150點或0.3%、史坦普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲近0.3%、費城半導體指數漲1%、台積電ADR漲1%。

串流巨頭Netflix宣布，已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元收購其電影與串流資產。這樁交易預計12至18個月內完成。Netflix股價下跌1.7%，華納兄弟探索股價則上漲近3%。

美國商務部今日將公布因政府關門而延後的9月個人消費與所得數據，以及聯準會緊盯的通膨指標，也就是個人消費支出物價指數（PCE）。這項PCE數據將是聯準會在下周利率決策前，最後的通膨數據。

密西根大學同日也將公布12月消費者信心指數，將反映消費信心與短、中期的通膨預期。

iCapital首席投資策略師巴賽克表示：「我們現在看到的數據呈現矛盾，訊號有好有壞。通膨仍然黏著在現有水準。」她說：「談到通膨，2026年是個變數，沒有人有水晶球。勞動市場大致維持在『低聘僱、低裁員』的水準。如果這出現反轉，明年會變得很棘手。」

聯準會 利率 Netflix

上一則

中國科技股來年漲贏美股？2026「十大驚奇」預測出爐

延伸閱讀

串流版圖迎劇變 Netflix開價720億吃下華納片廠與HBO Max

串流版圖迎劇變 Netflix開價720億吃下華納片廠與HBO Max
哈佛稱分數通膨 學生不滿反擊：睡少讀多

哈佛稱分數通膨 學生不滿反擊：睡少讀多
Fed主席大熱門哈塞特表態：下周應降息 預計降1碼 「長期要更低」

Fed主席大熱門哈塞特表態：下周應降息 預計降1碼 「長期要更低」
「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

「苦盡柑來」名導金馬大師課開講 傳授打造爆紅韓劇心法

熱門新聞

英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。（路透）

英特爾市占首度站上1% GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

2025-12-03 07:20
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

2025-11-30 11:30
Vingroup自成商業生態體系，版圖跨足房地產、科技、工業、汽車、教育、醫療、通信、零售業等領域，可謂掌控越南經濟運作。(路透)

從賣泡麵到掌控越南經濟 東南亞第二富豪傳奇人生

2025-12-03 21:18

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...