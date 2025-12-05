美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%

市場緊盯聯準會下周利率決策前最後一份通膨數據，美股三大指數5日早盤上漲。路透

美股三大指數5日早盤全面走揚，投資人等待通膨數據出爐，這些資訊可能左右聯準會 （Fed）下周的利率 決策。

道瓊工業指數近150點或0.3%、史坦普500指數漲0.2%、那斯達克指數漲近0.3%、費城半導體指數漲1%、台積電ADR漲1%。

串流巨頭Netflix 宣布，已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元收購其電影與串流資產。這樁交易預計12至18個月內完成。Netflix股價下跌1.7%，華納兄弟探索股價則上漲近3%。

美國商務部今日將公布因政府關門而延後的9月個人消費與所得數據，以及聯準會緊盯的通膨指標，也就是個人消費支出物價指數（PCE）。這項PCE數據將是聯準會在下周利率決策前，最後的通膨數據。

密西根大學同日也將公布12月消費者信心指數，將反映消費信心與短、中期的通膨預期。

iCapital首席投資策略師巴賽克表示：「我們現在看到的數據呈現矛盾，訊號有好有壞。通膨仍然黏著在現有水準。」她說：「談到通膨，2026年是個變數，沒有人有水晶球。勞動市場大致維持在『低聘僱、低裁員』的水準。如果這出現反轉，明年會變得很棘手。」