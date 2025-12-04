我的頻道

華府炸彈嫌犯住豪宅 祖母：他連蒼蠅都不會傷害

充當中國代理人案 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」

酷澎個資外洩被罵「雙標」偏心台灣 罔顧南韓市場

編譯易起宇／綜合外電
酷澎日前爆出大規模南韓用戶個資外洩事件，導致其資安措施被批評「雙標」偏心台灣。 路透

國際電商巨擘酷澎（Coupang）日前爆出大規模個資外洩事件，引起用戶恐慌，但傳出該公司優先提供台灣用戶保護，卻放任核心的南韓市場漏洞百出，挨批在資安措施上「雙標」。只不過這起事件已讓台灣消費者對該公司的信心動搖。

韓國前鋒報報導，酷澎日前證實，南韓有將近3,400萬名用戶資料外流，且事情發生已長達數月，但該公司強調，目前沒有跡象顯示台灣帳戶受到影響。

不過，就在南韓數千萬名用戶已經外洩的這段期間，酷澎台灣子公司在10月21日領先南韓推出了使用生物辨識的免密碼登入系統「Coupang Passkey」，並表示這項功能是為了保護帳戶資訊和降低密碼被盜的風險。

在3日國會質詢期間，南韓議員李憲昇指控酷澎罔顧南韓市場，並詢問「如果這項最新帳密技術有引進南韓」，這起外流事件是否還會發生。

酷澎執行長朴大俊答詢表示，「我們確實有能力提供更安全的服務。我們承認有許多漏洞，並將會盡速在南韓引進這項技術」。

不過，儘管酷澎提供了更好的資安保護，仍無法安撫台灣用戶對該平台的不安，部分用戶質疑他們的付款資訊是否真的有受到良好保護。

一名20多歲的張小姐向先驅報表示，這起事件讓她有一點擔心，雖然她還是會繼續使用酷澎，可能會為了酷澎的火箭速配和較低價格而繼續在該網站購物，「但我會解除綁定信用卡，以防安全」。

其他人則對這家公司如何管理資料更加提高警覺。另一名20多歲的楊小姐表示，「我必須承認，我很擔心」，「在許多臉書社團，已經有許多人在討論要把帳戶的信用卡資料移除」。

