充當中國代理人案 孫雯曾說「霍楚比葛謨更聽話」

海軍上將：防長赫塞斯未下達「格殺勿論」命令

阿里續瘦身…出售Trendyol GO股權 進帳逾8.5億

記者黃雅慧／即時報導
阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO 85%股權，出售事項產生收益約人民幣60億元（約8.5億）。據報買方是uber，顯示阿里持續「瘦身」。（路透）
阿里巴巴在2026財務年度中期報告中披露，於今年5月訂立買賣協議，以7億美元出售土耳其生活服務業務Trendyol GO 85%股權，出售事項產生收益約人民幣60億元（約8.5億美元）。據報買方是uber，顯示阿里持續「瘦身」，也是阿里繼對銀泰百貨、高鑫零售兩大零售巨頭的全額出售，退出線下大賣場及百貨業態，進行戰略重構重要一環。

阿里巴巴指出，有關出售事項已於截至今年9月30日止6個月期間完成，所產生的收益計入截至今年9月30日止6個月未經審計簡明合併利潤表的利息收入和投資淨收益。

報告同時披露，截至9月底，阿里巴巴於螞蟻集團在全面攤薄基礎上股權為33%，上半年度從螞蟻集團合共收到4.63億美元股息。

公開信息顯示，Trendyol GO是土耳其電商巨頭Trendyol旗下的即時配送品牌，由阿里旗下Trendyol全資持有，主打食品、生鮮的分鐘級配送服務，2024年全年完成超2億筆訂單，交易額達20億美元，是土耳其即時零售市場的核心參與者。

科創板日報報導，資深零售專家張偉榮指出，阿里將「AI驅動、公共雲優先」確立為核心戰略，海外即時配送業務因與主業協同性弱被劃歸非核心範疇。不過值得注意的是，阿里在交易後仍保留Trendyol GO15%的股權，這種「變現+留權」的操作，既實現了資產的高效盤活，又維繫了與當地電商生態的關聯。

張偉榮進一步指出，阿里主動退出傳統實體零售等低價值領域，轉而聚焦即時零售、雲計算AI等高增長賽道，該戰略調整揭示互聯網巨頭發展的新邏輯，即從規模擴張轉向價值創造，構建適應時代發展的良好生態。

日前，阿里也通過減持上市公司股權優化投資組合，將資源聚焦於與核心業務相關的標的。比如7月，「阿里系」公司稱擬繼續減持美凱龍股權，比例不超過總股本的3%；此前，阿里已陸續減持或清倉B站、小鵬汽車、圓通快遞等多家企業股票，逐步剝離與電商、雲+AI核心戰略關聯度較低的股權投資。

阿里將目光鎖定即時零售兆級新賽道，投入力度持續加大。2025年4月升級淘寶閃購後，阿里整合餓了麼400萬騎手與300萬門店資源，7月宣布投入500億元參與外賣大戰。

