股債油全料中 策略師：2026史坦普500靠這條件攻8000點

投資策略師派斯對今年美股、美債和油價的預測全部命中，他對2026年美股展望依然樂觀，但不排除上半年可能拉回修正。美聯社

投資策略師派斯（Warren Pies）對今年美股 、美債和油價的預測全部命中，例如他去年此時預估史坦普500 指數2025年終落點在6,800點，看來相當精準。

這位3Foutteen Research創辦人暨基金經理人接受MarketWatch訪問，發表對未來一年市場走勢的看法。他說：「我認為，一般投資人太掛慮此刻市場估值過高。」

2025股、債、油市預測全部命中

先看他去年12月發表的預測。當時，派斯預估史坦普500指數會在2025上半年陷入修正。果然，美股4月時被川普2.0的「解放日」關稅嚇跌。

他也精確料中聯準會（Fed）今年會降息三、四次。若是Fed下周果如市場所料進一步降息，這項預測也將成真。

派斯也預測2025全年原油價格走跌。回顧油價年初至今的走勢，也的確如此。

但最重要的是，他對今年債市走向的預測竟也一語中的。一年前，他預測美國10年期公債殖利率將在2025年1月升抵4.8%的頂點，然後下滑，並在第2季跌破4%。

派斯說：「我認為，若有投資人憂慮今年市況，最擔心的莫過於債市賣壓殃及股市。」

2026美股看漲 但上半年恐回檔

展望2026年，派斯擔心市場此刻樂觀過度。他說：「我不確定明年上半年是否必須來一波重大修正，就像過去這年一樣；但我認為，明年上半年會需要一波震盪，好甩掉這種樂觀氣氛。」

派斯承認，此刻看空後市的論點備受挑戰，畢竟Fed政策偏鴿，企業盈餘穩健，而且經濟展望樂觀。他該為，Fed和其他政策有助於改善「K型經濟」下的失衡問題--所得分配嚴重不均，不成比例地偏向富人，低所得家庭則受苦。

派斯也不認同所謂「估值堪虞」的論點。他估計，美企利潤率到2027年底可望成長1.8個百分點，「一旦利潤增加，就不會見到普遍的估值倍數壓縮」。

至於史坦普500指數估值相對偏高的憂慮，派斯也不以為然。他指出，股市組成結構已改變，轉向利潤率更高的成熟型科技公司。他解釋，像煉油廠這樣的景氣循環型企業利潤率升高時，估值倍數會隨之降低，因為利潤增加是一種景氣循環現象。

他說：「整體而言，一旦股市的主要組成分子轉向非傳統的成熟型科技公司，例如此刻我們看到的這些，利潤升高就會導致估值倍數大幅升高。」

更多產業採用AI 有助史坦普500攻上7、8千點

派斯去年在報告中寫道，即使史坦普500指數在2026年初漲上7,000點，仍不嫌被高估；假如這波多頭市場漲幅能擴散開來，他預期未來15到18個月之內，史坦普500指數可能漲破8,000點大關，「根據這種假設，仍然不嫌高估」。

他認為，科技股領漲地位不至於被取代，但漲勢可能擴及更多類股，讓更多的股票「一起搭乘上漲列車」。

若是如此，第一波受惠者將是品質更好的大型非科技股，例如零售巨人沃爾瑪（Walmart）、好市多（costco），以及藥品批發商麥克森（McKesson）。派斯指出，這些公司的利潤相對微薄，卻可望成為第一批運用人工智慧（AI）提高生產力的最佳範例，畢竟大企業的AI採用率比中小企業高很多。

由此可見，美股牛市明年要繼續向前衝，一大條件是AI採用率必須提升。派斯預期，AI相關進步將延伸到科技業以外的產業，比方說促成醫療保健業和製藥業的突破，像是新藥研發成果。

派斯說：「我認為，明年會見到企業真正採用AI。」