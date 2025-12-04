我的頻道

5年懸案突破…1月6日前夕國會大廈炸彈嫌犯被捕

小紅書平台涉詐欺案過多無改進回應 台灣將封鎖一年

AI泡沫在哪兒？在位31年高盛首席策略師退休前指點迷津

編譯湯淑君／綜合外電
高盛首席股票策略師柯斯汀即將退休，臨別前評論美股此刻是否存在AI泡沫的問題。(路透)
在任31年的高盛首席股票策略師柯斯汀（David Kostin）即將退休，臨別之際最常被問到一個問題：美股此刻究竟是不是泡沫？

交棒後仍將擔任高盛顧問職的柯斯汀回答：「首先，就公開市場而言，我們並未陷入人工智慧（AI）泡沫中。但我認為，在私募市場，就資本的可得性而論，目前的價格或許難以為繼，有人可能視之為『泡沫』的同義詞。」

AI泡沫存在於私募市場

柯斯汀指出，目前多家AI相關大型公司的股價大約是盈餘的30倍，仍遠低於疫後的40倍和達康泡沫期間的50倍。他說：「所以，可說我們未必置身於股價泡沫之中。就絕對值而言，仍比歷史均值高，但並未逼近其他時期的水準。」

再看首次公開發行股票（IPO）市場，2025年IPO市況與1999年和2021年相比，也沒那麼火熱。

然而，在私募市場，AI相關公司正以愈來愈高的估值籌措資金，另外還有「供應商融資」（vendor financing）問題。意指借錢給客戶交換他們購買產品或服務，這種做法是1990年代末網路股泡沫的一大病徵。

柯斯汀說：「到某個時點，那些供應商未必能保持相同的成長步調，也就不能再繼續支應那樣的成長。這正是AI在公開市場與私募市場最關鍵的差別。」

此時投資機會何處尋？

柯斯汀認為，今後可在消費者領域覓得投資機會。隨著失業率攀升，美國消費者收入和就業展望令人憂心，但他預期，未來一年，中等收入消費者可望因稅務改革受惠。

他也提到，相對於其他類股，醫療保健類股的估值正位於30年來最低，而且，企業可運用AI衝高營收成長，不只是削減成本而已。

就此刻而言，柯斯汀說，第3季美企財報季表現強勁，俗稱「恐慌指數」的CBOE VIX也持穩，對2026年美股展望都是「吉兆」。

選44大原則

這位高盛集團55年來第四位首席股票策略師表示，數十年來，投資大環境已改變，選股依據已從挑選個別公司，轉向依據不同特質（例如「資產負債表強健」，或「擁有海外營收」）選擇幾檔股票。

但高斯汀說，今日的選股原則其實與30年前大致相同，都聚焦於四要素：經濟、盈餘、估值，以及資金流。

他表示，評估投資標的時，他會考慮這些要素，就好比「桌子的四隻腳」，可據以研判這家公司的經營穩固與否，然後再試著了解機會何在。

