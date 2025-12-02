黃金漲零售降溫…中國高端珠寶寶蘭融資 雷軍也參一腳

黃金大漲，黃金零售降溫，不過高端黃金逆勢成長。中國高端黃金珠寶品牌「寶蘭」已完成人民幣過億元A輪融資，包括小米董事長雷軍、元氣森林創辦人唐彬森都看中其增值潛力。（新華社）

黃金大漲，黃金零售降溫，不過高端黃金逆勢成長。中國高端黃金珠寶品牌「寶蘭」已完成人民幣過億元A輪融資，由挑戰者創投領投，值得注意的是，Gucci母公司開雲集團、雷軍 旗下順為資本跟投，押注非遺技藝。古法黃金正成為新一代奢侈品。

寶蘭珠寶的投資者都大有來頭。界面新聞引述天眼查APP，挑戰者創投的公司主體為北京挑戰者科技有限公司，法定代表人為唐彬森，其作為受益所有人持股比例為78.75%；該公司成立於2012年，註冊資本2億元人民幣。而唐彬森較為人知的是瓶裝飲料元氣森林創始人兼董事長。

順為資本的法定代表人為雷軍，註冊資本50萬美元，公司成立於2012年;開雲集團則是全球奢侈品集團，旗下坐擁古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）、葆蝶家（Bottega Veneta）、巴黎世家（Balenciaga）等眾多品牌，與LVMH 同屬全球三大奢侈品集團之一。

寶蘭品牌創立於1988年，是一家專注於花絲鑲嵌和古法黃金技藝的高端黃金珠寶品牌。目前寶蘭在線下擁有三家門店，首店於2017年在杭州大廈開出，2020年和2025年分別進駐杭州萬象城和深圳萬象城。

據寶蘭品牌官方介紹，其吸納了多位國家級非物質文化遺產「花絲鑲嵌」技藝的傳承大師及其弟子。「花絲鑲嵌」是擁有三千年歷史的宮廷技藝，被譽為「燕京八絕」冠頂明珠。

在寶蘭天貓旗艦店，一隻65克重的古法手工黃金工藝累絲嵌瑪瑙松石手鐲售價人民幣12.5萬元；一對30克的古法手工黃金花絲工藝金質累絲宮燈狀耳墜售價為人民幣67,598元。

事實上，自老鋪黃金上市造成排隊購金旋風後，古法黃金開始更多地走進大眾消費者的視野，成為黃金消費逆勢增長的細分領域。資本市場的熱情追捧，標誌著古法黃金品牌正式進入資本蜜月期。

世界黃金協會的統計數據顯示，今年前三季，大陸黃金首飾消費量為270.04噸，年減32.5%，而古法金飾品自2019年起便迎來市場爆發期，並在過去五年持續增長。有媒體報道稱，預計到2028年，這一市場規模將達到人民幣4,214億元。

今年上半年，老鋪黃金實現營業收入123.54億元，年增251%，與傳統黃金珠寶普遍面臨挑戰的處境形成鮮明對比。