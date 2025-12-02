我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾姆：將對送出危險移民到美的國家實施旅遊禁令

CNN分析：美軍擊船事件後赫塞斯想壓新聞卻未奏效

美股能否上演耶誕行情 得看「這個資產」臉色

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。路透
專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。路透

比特幣華爾街的風險指標，也是終極的風險資產，市場有任何風吹草動，這種虛幣往往最先殺低、跌勢也最為兇猛。專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。

近來比特幣重挫，市值較10月5月的高點蒸發近7,500億美元。比特幣的30%跌幅在市場掀起漣漪，投資人撤出風險較高的資產，轉往黃金等安全避風港。摩根大通的資產組合經理人卡佛瑞（Jack Caffrey）說：「比特幣是投資人可以關注的風險指標之一，看到這幾周金價大漲，比特幣承壓，相當難人尋味。」

比特幣1日短暫跌破84,000美元大關，寫4月來新低，導致10億美元以上部位爆倉；2日走勢止跌回升，衝破88,000美元。但整體情緒依舊審慎。

Coin Bureau共同創辦人布克林（Nic Puckrin）說，比特幣的下個關鍵水位是82,000美元。各方認為，這是許多囤幣公司與比特幣ETF投資人的平均成本價，一旦摜破，幣圈的看空風氣可能更盛。

比特幣近日下殺，可能與日本銀行（央行）暗示，擬於本月稍晚升息有關。這個消息帶動日債殖利率陡升，使得許多借進廉價日圓的套利交易出場。瑞穗的歐雷根（Daniel O'Regan）指出，日圓套利交易是許多資產的流動性供給來源，加密幣也不例外。

比特幣的風險情緒是否會繼續牽動股市，有待觀察，但12月10日聯準會（Fed）利率決策出爐前，幣圈走勢可能會繼續是投資人的市場氣壓計。

比特幣 殖利率 華爾街

上一則

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

下一則

盛寶2026驚世預測：金價衝萬元、AI出狀況釀市場閃崩

延伸閱讀

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應

為何日本要升息、美債竟嚇到跌？植田提早「亮牌」掀全球債市蝴蝶效應
黃立成遭清算 加密貨幣閃崩「蒸發172萬美元」

黃立成遭清算 加密貨幣閃崩「蒸發172萬美元」
美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升

美股收盤／道瓊跌逾400點 加密幣暴跌且日銀暗示緊縮 美債殖利率跳升
美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌

美股早盤／比特幣急殺拖累 12月開門黑 Nvidia跌

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克表示，透過AI和機器人提升生產力，是解決美國日益龐大債務危機的唯一方法。 （路透）

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

2025-12-01 14:46
不同於黃金白銀是因為投資人的匯市避險需求而上漲，白金今年價格大漲近80%，更是因為汽車業的能源轉型緩慢。 路透

不同於黃金白銀 白金價格今年大漲近80% 可是因為這原因

2025-12-01 11:04
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法

馬斯克：AI將引發「大幅通縮」 但是解決美國債務危機的唯一方法
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚