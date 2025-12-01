泡沫破裂別慌 富爸爸作者獻策投資十講「前二項」這麼做

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
富爸爸作者清崎釋出十大投資建議的前兩項，分別是投資能源、與改掉過時的金錢觀念。擷取自清崎X
富爸爸作者清崎釋出十大投資建議的前兩項，分別是投資能源、與改掉過時的金錢觀念。擷取自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎在X發文，表示他會陸續公布十大投資建議，協助民眾在泡沫破裂之際把握致富契機，前兩項建議已於近日釋出，分別是投資能源、以及別抱持過時思維。

他說，日本的「利差交易」吹成的史上最大資產泡沫，已在感恩節期間開始破裂；他表示，共有十種方法可以避免成為史上最大泡沫的受害者。

他的第一項投資建議是投資能源，例如石油與天然氣，因為人工智慧（AI）將會淘汰數百萬個工作，但AI需要龐大能源才能持續壯大，這正是他投資油氣生產商的原因。

他說，民眾可以透過私募股權投資能源公司，這正是他的做法，或是找財務規劃師或券商，透過股票、ETF或專門投資能源公司的基金來布局。

清崎的第二項投資建議是，別再當個抱持過時金錢觀念的輸家。畢竟，法定貨幣的購買力已持續減弱，而他從1965年開始存白銀、1972年開始存黃金、2019年買比特幣、2023年開始持有乙太幣

他建議，民眾應開始用贏家的方式思考，別再抓著法幣那些虛假的金錢不放，才能在全球經濟崩盤時反而成為贏家。

神話泡沫破裂...大批主播撤離 杭州網紅大樓租金腰斬

富爸爸：史上最大崩盤 AI將摧毀就業…持「這資產」別怕

富爸爸作者清崎直言不缺現金：比特幣崩跌也絕不賣 反彈後再加碼

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

