台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

美國晶片大廠英特爾 （Intel）近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他認為台積電 來美設廠，無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。他也透露，他2021年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格接受金融時報專訪時被問到問題出在哪裡，他的回答是：「（英特爾）衰敗程度…比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格透露在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18A製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。

台積電在基辛格接任執行長左右，開始代工英特爾部分自家晶片，證明英特爾當時已大幅落後。基辛格曾警告美國過度依賴台灣工廠，導致英特爾與台積電關係陷入緊張，台積電創辦人張忠謀甚至公開批評基辛格「有點不客氣」。

目前晶片大多在亞洲製造，美國為減少依賴亞洲正推動重建晶片製造業。基辛格表示，即便台積電亞利桑納州新廠落成也無法改變現狀，「你必須創造經濟版圖位移，情況才會改變」。

另一方面，基辛格也對拜登政府直到最後一刻才發放2022年晶片法（Chips Act）資金感到不滿，「都過兩年半了還沒撥款？我認為糟透了！資金最後一刻才發放…這讓我很感冒。」

基辛格對美國總統川普 看法也令外界感到好奇，他透露曾與川普會面數次，認為川普是「情緒很滿」的人。他也對美國政府日前取得英特爾一成股權持開放態度，前提是此舉有助於英特爾獲得成功。