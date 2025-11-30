我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

余茂春：美國應效法日相「台灣有事」言論

1天中這時段最容易察覺失智 5大徵兆要注意

台積電設美廠也沒用 英特爾前CEO：無助於降低對亞洲依賴

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)
英特爾前執行長基辛格認為，台積電在亞利桑納州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。(路透)

美國晶片大廠英特爾（Intel）近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報（Financial Times）專訪時表示，他認為台積電來美設廠，無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。他也透露，他2021年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格接受金融時報專訪時被問到問題出在哪裡，他的回答是：「（英特爾）衰敗程度…比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格透露在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18A製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。

台積電在基辛格接任執行長左右，開始代工英特爾部分自家晶片，證明英特爾當時已大幅落後。基辛格曾警告美國過度依賴台灣工廠，導致英特爾與台積電關係陷入緊張，台積電創辦人張忠謀甚至公開批評基辛格「有點不客氣」。

目前晶片大多在亞洲製造，美國為減少依賴亞洲正推動重建晶片製造業。基辛格表示，即便台積電亞利桑納州新廠落成也無法改變現狀，「你必須創造經濟版圖位移，情況才會改變」。

另一方面，基辛格也對拜登政府直到最後一刻才發放2022年晶片法（Chips Act）資金感到不滿，「都過兩年半了還沒撥款？我認為糟透了！資金最後一刻才發放…這讓我很感冒。」

基辛格對美國總統川普看法也令外界感到好奇，他透露曾與川普會面數次，認為川普是「情緒很滿」的人。他也對美國政府日前取得英特爾一成股權持開放態度，前提是此舉有助於英特爾獲得成功。

英特爾 台積電 川普

上一則

歐股今年表現超優 預料明年將更上層樓

延伸閱讀

川普品牌光環褪？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢

川普品牌光環褪？相關股票加密幣慘跌 粉絲力挺卻被套牢
台積電提告 關鍵在英特爾下一步

台積電提告 關鍵在英特爾下一步
郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片

郭明錤：英特爾最快2027年 供應蘋果最低階M系列晶片
英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
英特爾前執行長基辛格。美聯社

英特爾前CEO基辛格：量子運算兩年後躍主流、刺破AI泡沫

2025-11-28 11:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
圖為波克夏執行長巴菲特。美聯社

靠價值投資滾出巨富 巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

2025-11-27 13:04

超人氣

更多 >
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝