歐股今年表現超優 預料明年將更上層樓

歐洲股市今年來表現亮眼。(路透)

今年來全球20個表現最佳股市排行榜上，歐股 就占了其中10名；從歐元區成立以來，只有2004、2015及2023年曾有如此佳績。德、法股市排名雖落在第34名及53名，但與標普500指數排名第93相比仍遙遙領先。

今年迄今，匈牙利、斯洛維尼亞及捷克股市以美元計算都大漲逾60%，全都躋身全球十大最強股市，西班牙、波蘭與奧地利股市緊追在後；德國 股市以歐元計價也上漲20%，以美元計價更勁揚34%。

今年來歐洲銀行類股大漲67%，名列前茅，且投資機構預期銀行股將繼續放光，因為獲利良好，購併活動增，以及利率展望穩定。萊茵金屬與李奧納多飛機等國防類股也大幅上漲，新能源類股則為AI基礎設施需電孔急而大漲。

精品類股也看升，例如路易威登集團經過好幾季的慘澹業績後，消費者需求正出現回升信號。另外金屬需求增加，使歐洲礦業股成為「必須持有」的部位，連防禦性的醫療類股也開始吸引投資機構。

分析師預料歐洲企業與美國公司之間的獲利成長差距終將縮小。彭博資訊預估，道瓊 歐洲600指數成分企業明年獲利預估將成長11%，標普500指數成分企業則為13%。

若以美元計算，道瓊歐洲600指數漲勢超越標普500指數的幅度2006年以來之最，且一些投資機構預料歐股只會更上層樓，因歐洲通膨仍低於美國，德國將擴張財政支出，以及預期歐洲企業獲利即將反彈；而且基於目前人工智慧（AI）概念股泡沫化的疑慮升高，而歐股的AI曝險度較低，也是吸金的原因之一。

歐股表現超優的另一項原因是今年來歐元對美元升值12%，而美元重貶也令投資人對「美國例外主義」心懷疑慮；另外歐元區通膨較低，也使歐洲央行（ECB）比美國聯準會（Fed）更快降息。

美國銀行（BofA）每月基金經理人調查顯示，投資機構目前對歐股是「淨加碼」，對美股反而略為「減碼」。美銀國際股市交易主管勞克斯表示，「今年初投資機構並不認為歐股將展現多頭走勢，之後因為歐股超優而不得不跟進」，他預期明年歐股將有更進一步的超優表現。

歐股的利多之一是股價仍相對便宜。以預估獲利計算的本益比衡量，道瓊歐洲600指數比標普500指數折價35%；這表示即使明年歐洲經濟只比今年的零成長稍好，就足以將歐股推向新高。

資金流向也顯示投資人對歐股仍然樂觀。今年來歐股基金共吸金520億美元，與去年淨流出660億美元迥異。勞克斯表示，「明年元月將有一些資金向美國以外股市布局，但之後資金流向將視股市表現而定。如果歐洲能表現優異，資金將會持續流入」。

分析師指出，歐股目前的處境非常良好；每當投資人質疑美股漲勢時，歐股便擁有保護的功能，因為歐股的科技成分較低。

不過一些市場人士表示，對歐股可能樂觀過了頭，威脅包括法國政治不確定性仍高，對德國刺激措施的效果有所質疑，以及歐洲消費品及汽車等關鍵產業遭到中國的競爭壓力更強。摩根士丹利歐股策略長薩沃洛克表示，「歐股明年的獲利預估面臨高風險。我們認為分析師的預測過高，下修的可能性甚高」。