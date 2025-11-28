安世荷蘭控中國拒溝通 中方反控試圖產能去中化

安世半導體（Nexperia）。美聯社

安世半導體內訌持續，針對荷蘭總部昨天公開指控中國公司拒絕溝通，許多客戶反映即將面臨停產，中國公司今晚發表聲明否認，宣稱復產後已出貨74億顆晶片，反控荷蘭總部欲投入超過3億美元在馬來西亞擴產，試圖將產能移出中國。

安世半導體（Nexperia）荷蘭總部27日向中國公司發表公開信，呼籲展開對話並進行談判，以恢復供應鏈 。

公開信提到，安世歡迎中國政府承諾協助恢復中國工廠及其分包商的出口，從而確保安世產品能夠持續供應全球市場。然而，各行業的客戶仍反映出即將面臨停產。

公開信指控，已多次嘗試透過正式和非正式方式與中國境內各實體重新建立對話，包括電話、電子郵件和提議會面等直接溝通，並提出各種合作方案以尋求互利共贏的解決方案，甚至發出正式函件要求履行相關權利。遺憾的是，未收到任何實質回應。

安世荷蘭表示，有鑑於此，不得不公開聲明，以強調此事的迫切性。

對此，安世半導體中國公司28日晚間發表聲明反駁，宣稱不存在「無法取得聯繫」的情況，反批荷蘭總部試圖混淆視聽，至今仍在迴避問題根源，不斷推卸責任。

聲明說，荷方行為是造成當前全球供應鏈混亂的罪魁禍首。面對荷蘭政府不當干預引發的困境，安世中國積極展開「生產自救」工作。一方面努力維持各項生產經營活動有序推進；另一方面配合中國政府要求，恢復用於民用用途的相關出口供貨。

安世中國宣稱，自10月中旬恢復出貨以來，已累計出貨了74億顆晶片，以供應全球515家客戶。

安世中國反控，荷蘭總部欲投入超過3億美元在馬來西亞進行產能擴張，並在公開的員工大會上明確宣布，計畫到2026年年中實現90%的生產需求在中國之外完成，其徹底脫離安世中國的意圖昭然若揭。該決策將進一步割裂全球半導體產業鏈，對行業穩定發展造成長遠損害。

安世中國並向荷蘭總部提出4點要求：

一、正視核心問題，積極展開磋商：正視導致供應鏈破壞的核心矛盾，拿出真正具有建設性的解決方案，主動與相關方就控制權這一關鍵議題展開真誠磋商，以實際行動推動問題解決。

二、停止海外擴產，遵守產業分工：即刻停止在馬來西亞等海外地區的產能擴張計畫，尊重全球半導體產業長期形成的分工協作原則，摒棄替代中國產能的不當意圖，維護安世半導體整體的長期發展利益。

三、恢復正常供應，保障營運基礎：立即恢復向安世中國供應生產必需的晶圓，及時支付拖欠的各類款項，保障安世中國員工的合法權益與企業的正常營運基礎，消除對生產環節的人為阻礙。

四、停止壓迫供應商，恢復正常協作：終止對所有供應商的不合理壓迫行為，撤銷要求供應商停止向安世中國供貨的強制指令，恢復安世中國與供應商之間的正常業務協作，為供應鏈的順暢運轉掃清障礙。

中國商務部 長王文濤26日與歐盟 貿易和經濟安全執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行視訊會談。據中方發布，雙方一致同意，將共同敦促安世半導體荷蘭總部與中國公司儘快展開建設性溝通，找到長期解決方案，儘快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。