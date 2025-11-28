被問羅唯仁案 黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製

NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北。（中央社）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 昨（28）日返美前受訪，他證實此行與台積電 創辦人張忠謀會晤。被問到探訪張忠謀的情況時，他表達張忠謀「狀態很好」。並預告明年1月將回台參加台灣輝達尾牙，笑稱員工最愛的紅包是他「自掏腰包」，紅包越包越大，老闆得更努力工作。

近期台積電前副總羅唯仁爆發營業機密爭議，黃仁勳強調，他對案件本身沒有太多細節可以評論，但輝達長年與台積電合作，「從未擔心」台積電保護客戶敏感資訊的能力，雙方互信基礎並未動搖。

黃仁勳表示，台積電的競爭力並非靠單一個人，而是建立在深厚的企業文化與龐大的技術體系之上，從晶片設計、電晶體與製程，到營運控管、商業規畫，「台積電不是只有一個人（TSMC is not just one person）」，強調台積電「每一個環節其實都是技術」，不應把台積電簡化為某一位個人或單一事件。台積電在技術與營運上的基礎相當紮實，「我對他們會持續蓬勃發展充滿信心」。

黃仁勳進一步表示，輝達本身的技術也高度複雜，牽涉晶片、系統與軟體等多個層面，「我們公司的技術其實非常複雜，包含晶片、系統、軟體，而且有非常多不同類型的晶片，不只是GPU」，所有技術必須整合在一起才能成功，「這些技術太複雜，也太難真正理解，我們花了33年才走到今天」，技術相當難以複製。。

他以輝達長期留才文化與「一起打拚、一起分享」的氛圍強調，真正關鍵的不只是單一員工的去留，而是長期累積、難以被複製的整體技術與企業文化。

黃仁勳預告明年1月會再度回到台灣，將參加輝達在台尾牙。黃仁勳笑稱，員工最期待的抽獎紅包其實都是由他個人自掏腰包，紅包這幾年越包越大，因為員工很努力替公司賺進更多錢。話鋒一轉又笑說，除非「自己忍不住更早偷偷跑來，給大家一個驚喜」，不排除再度快閃訪台。