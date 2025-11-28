我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場跨年倒數水晶球 全新設計璀燦加倍

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

被問羅唯仁案 黃仁勳力挺台積：文化與技術難以複製

記者朱子呈、鐘惠玲 ／台北即時報導
NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北。（中央社）
NVIDIA執行長黃仁勳27日現身台北。（中央社）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（28）日返美前受訪，他證實此行與台積電創辦人張忠謀會晤。被問到探訪張忠謀的情況時，他表達張忠謀「狀態很好」。並預告明年1月將回台參加台灣輝達尾牙，笑稱員工最愛的紅包是他「自掏腰包」，紅包越包越大，老闆得更努力工作。

近期台積電前副總羅唯仁爆發營業機密爭議，黃仁勳強調，他對案件本身沒有太多細節可以評論，但輝達長年與台積電合作，「從未擔心」台積電保護客戶敏感資訊的能力，雙方互信基礎並未動搖。

黃仁勳表示，台積電的競爭力並非靠單一個人，而是建立在深厚的企業文化與龐大的技術體系之上，從晶片設計、電晶體與製程，到營運控管、商業規畫，「台積電不是只有一個人（TSMC is not just one person）」，強調台積電「每一個環節其實都是技術」，不應把台積電簡化為某一位個人或單一事件。台積電在技術與營運上的基礎相當紮實，「我對他們會持續蓬勃發展充滿信心」。

黃仁勳進一步表示，輝達本身的技術也高度複雜，牽涉晶片、系統與軟體等多個層面，「我們公司的技術其實非常複雜，包含晶片、系統、軟體，而且有非常多不同類型的晶片，不只是GPU」，所有技術必須整合在一起才能成功，「這些技術太複雜，也太難真正理解，我們花了33年才走到今天」，技術相當難以複製。。

他以輝達長期留才文化與「一起打拚、一起分享」的氛圍強調，真正關鍵的不只是單一員工的去留，而是長期累積、難以被複製的整體技術與企業文化。

黃仁勳預告明年1月會再度回到台灣，將參加輝達在台尾牙。黃仁勳笑稱，員工最期待的抽獎紅包其實都是由他個人自掏腰包，紅包這幾年越包越大，因為員工很努力替公司賺進更多錢。話鋒一轉又笑說，除非「自己忍不住更早偷偷跑來，給大家一個驚喜」，不排除再度快閃訪台。

台積電 黃仁勳 輝達

上一則

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

延伸閱讀

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」

美股感恩節後有望繼續上衝 Nvidia股價出現「感恩節甜甜價」
探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊

探望張忠謀？黃仁勳今年五度訪台 攜妻女買蜜餞被直擊
AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台

AI晶片廝殺升溫 黃仁勳：Nvidia是唯一能跑所有AI模型的平台
黃仁勳證實此行訪台見到張忠謀：他狀態很棒

黃仁勳證實此行訪台見到張忠謀：他狀態很棒

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗