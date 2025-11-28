印度無懼美關稅影響 GDP成長8.2%近6季最佳

我的頻道

中央社新德里28日專電
印度面對美國關稅帶來的壓力，今年度（2025-2026年）第2季（7到9月）的國內生產毛額（GDP）成長仍達8.2%，表現超乎預期，也是近6季最好的一次。圖為孟買民眾在排燈節前夕前往市集採購。歐新社
印度面對美國關稅帶來的壓力，今年度（2025-2026年）第2季（7到9月）的國內生產毛額（GDP）成長仍達8.2%，表現超乎預期，也是近6季最好的一次。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，美國以印度設置貿易壁壘及採購俄羅斯石油為由，對印度銷往美國的產品徵收高達50%的關稅，但印度在製造業和服務業的推波助瀾下，整體經濟成長優於各界預期。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度儲備銀行（RBI，即印度央行）在前一次評估貨幣政策時，預測今年第2季的GDP成長率為7%。

官方數據顯示，印度2025-2026年第2季的實質GDP成長達8.2%，優於第1季的7.8%，也遠比去年同期的5.6%高，是近6季GDP成長最快的一季；而印度第2季的名目GDP成長率更達8.7%。

今日印度（India Today）報導，按不變價格計算，印度今年7到9月的GDP為48.63兆盧比（約5440億美元），優於去年同期的44.94兆盧比（約5030億美元）。

印度國家統計局（NSO）公布的數據顯示，製造業、建築業等產業帶動了印度的經濟成長；其中，製造業成長9.1%、建築業成長7.2%。

另外，印度今年第2季的私人最終消費支出（Private Final Consumption Expenditure, PFCE）成長7.9%，也高於去年同期的6.4%，看得出私人消費也有穩定成長的情況。

相較之下，印度的農業成長較少，僅增加3.5%，電力、水利等公營事業部門的成長，也僅4.4%。

整體來看，印度上半年GDP成長率為8%，高於去年同期的6.1%；而受益於各個產業的成長，今年附加價值毛額（Gross Value Added, GVA）成長率為8.1%。

優於預期的經濟數據，讓印度成為全球成長最快主要經濟體的地位更加鞏固，也讓各界對印度下半年的經濟形勢感到樂觀。

新德里電視台（NDTV）報導，印度在2013-2014年時，是世界第11大經濟體，但如今已經成為世界第4大經濟體，印度過去10年的經濟規模超越許多國家，現在還需要做的，是繼續提高人均收入的水準。

