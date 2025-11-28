我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

OpenAI讓夥伴企業願為其背債近千億 自己負債卻幾乎零

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但該公司卻能讓其夥伴企業為其舉債近千億美元，自己負債卻幾乎是零。 美聯社
儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但該公司卻能讓其夥伴企業為其舉債近千億美元，自己負債卻幾乎是零。 美聯社

儘管OpenAI至今尚未開始獲利，但這家ChatGPT開發商卻很懂得如何讓其夥伴企業願意為它舉債近千億美元，成為這些投資的最大受益者，卻不必背負任何財務風險。

英國金融時報（FT）報導，據該報分析，軟體銀行（Softbank）、甲骨文（Oracle）和CoreWeave，至少已為了投資OpenAI或協助興建資料中心貸款300億美元。投資集團Blue Owl和運算基建公司Crusoe等，也為了與OpenAI的交易貸款約280億美元。

另據知情人士表示，甲骨文和資料中心營建商Vantage正在和多家銀行洽談額外貸款380億美元，以資助OpenAI興建更多資料中心。這項交易預料將在未來幾周敲定。

OpenAI主管先前曾表示，計劃透過大量舉債來支付這些合約，但如今財務負擔卻都是落在其交易對象和對方的債權人身上。一名OpenAI高階主管表示：「這有點像是一種策略。如何利用其他人的資產負債表。」

這些仰賴OpenAI的貸款，將和該公司今年簽訂未來八年向晶片和資料中心廠商採購算力的1.4兆美元合約，一起受到嚴格審視。這些承諾規模遠超過OpenAI的今年預期營收200億美元。

知情人士表示，OpenAI本身的資產負債表上幾乎沒有負債。該公司去年向多家美國銀行取得共40億美元的信用額度，但至今尚未動用。

據Janus Henderson資產管理公司2024年報告，這1,000億美元的與OpenAI相關貸款，相當於全球貸款金額前六大企業淨持有的負債；這六大企業包括福斯（VW）和豐田汽車，以及電信集團AT&T和Comcast。

不過，雖然與OpenAI相關的貸款或許已大幅提高，但包括軟銀和CoreWeave在內，許多OpenAI夥伴企業今年所借的更多貸款，與OpenAI的關聯並不明確。

軟銀今年為了AI投資總共已籌資約200億美元，目前最多仍是投資在OpenAI上。CoreWeave為了租借資料中心來履行和微軟的提供算力合約，已貸款逾100億美元，雖然有些算力最終將透過微軟合約流向OpenAI。

不過，與OpenAI相關的貸款規模，可望將會隨著夥伴企業履行與OpenAI的龐大合約而成長。為支付對OpenAI的基建設施承諾，甲骨文已發行180億美元公司債。KeyBanc資本市場分析師預測，為履行與OpenAI合約，甲骨文未來四年將需要貸款1,000億美元。

AI OpenAI 貸款

上一則

美股是即將爆破的巨大泡沫？「末日博士」舉3大理由駁斥

下一則

黑五交易量清淡 芝商所開盤前當機 投資人虛驚一場

延伸閱讀

滙豐：OpenAI到2030仍難轉盈 至少還需籌2070億美元

滙豐：OpenAI到2030仍難轉盈 至少還需籌2070億美元
展望2030年 ChatGPT每周付費用戶估達2.2億

展望2030年 ChatGPT每周付費用戶估達2.2億
16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

16歲少年父母控ChatGPT慫恿自殺 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次
「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多