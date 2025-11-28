美股是即將爆破的巨大泡沫？「末日博士」舉3大理由駁斥

紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼，有「末日博士」之稱。路透

美國股市有如一個巨大的泡沫，而且即將爆破嗎？這是目前市場普遍的疑慮，但有「末日博士」之稱的紐約大學教授羅比尼（Nouriel Roubini）駁斥這種論調。

紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼認為，就中期而言，這種「美股 泡沫即將爆破」論是不正確的，理由在於「美國例外論」在可見的未來仍站得住腳。

美國總統川普 4月2日宣布「解放日」關稅 後，美國經濟展望變得十分悲觀，提高關稅、限制移民、財源無著落的龐大赤字支出等政策，加上聯準會（Fed）獨立性和美國法治受到威脅，在在讓人悲觀看待美國經濟與市場前景。所謂「美國例外論」已終結的說法甚囂塵上，意指美國經濟面臨停滯性通膨（stagflation）、美股即將大跌，美元作為全球首要準備貨幣的地位也將淪喪。隨著美國把貨幣武器化，美元久而久之難逃急遽貶值命運。

但羅比尼舉三個理由駁斥這種悲觀論調。

首先，市場紀律、理智的顧問和Fed保有獨立性已形成護欄，迫使川普與外國商議較合理的貿易協議，以致美國在「解放日」過後並未實施最糟糕的政策。美股4月初暴跌後隨即強彈，之後大致一路攀升。

因此，美國經歷幾季成長趨緩--國內生產毛額（GDP）成長率低於潛力--通膨則溫和上升，合起來看，所謂「停滯性通膨」導致經濟嚴重衰退的預測不攻自破。

展望來年，羅比尼預期，貨幣寬鬆與財政刺激政策雙管齊下，金融情勢趨於寬鬆，再加上人工智慧（AI）相關資本投資持續為經濟成長推波助瀾，美國2026年成長率必定復甦無疑。

其次，在攸關未來競爭力的大多數產業，例如AI與機器學習、機器人、量子運算、太空商業化、國防科技等，美國（以及中國大陸）持續領先群倫，這也會使「美國例外論」持續屹立不搖。

羅比尼估計，到2020年代末，美國每年的潛在經濟成長率可能從2%倍增至4%，但「停滯性通膨」式的政策可能使這個預測值減損0.5個百分點。也就是說，科技帶來的助益，將凌駕關稅的影響。

同理，美股投資報酬展望也無須悲觀。過去20年來，在年成長率僅2%的情況下，美股報酬率大致仍有二位數，遠勝過其他先進經濟體以及新興市場的股市漲幅。假如在2020年代乃至於接下來的數十年，美國的成長率大幅提高，那麼美股報酬率必定更高。若是經濟成長加速推升企業盈餘成長，美股本益比可望居高不下。

當然，短暫的市場修正勢不可免，而且科技帶來的破壞式創新會造就贏家也會產生輸家；但整體而言，目前憂慮美股陷入巨大泡沫、即將崩盤的觀點，就中期來說並不正確。

再看美元展望。今年來美元走貶，反映關稅紛擾、Fed降息，以及傳聞川普政府醞釀推動貶抑美元政策等因素。但就中期而言，決定實質均衡匯率的是成長差距，倘若美國成長加速而歐元區成長停滯，那麼美元對歐元仍將挺升。

下行風險仍多，包括地緣政治緊張和前所未見的科技創新掀起動盪。但就中期而論，美國經濟與股市在先進經濟體中仍最占優勢，持續受惠於美國傲視其他先進國家的創新能力。