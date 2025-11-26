感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

我的頻道

編譯林文彬／綜合外電
美國股市三大指數26日早盤走高，挑戰連續第四個交易日收紅。路透

降息預期不斷升高帶動下，美國股市三大指數26日早盤走揚，挑戰連續第四個交易日收紅，輝達（Nvidia）股價和台積電ADR漲逾2%，連續三個交易日改寫新高的Google母公司Alphabet股價則下挫。

美股史坦普500指數26日早盤漲0.51%，報6,800.31點，道瓊工業指數漲211.21點或0.45%至47,323.66點，那斯達克綜合指數漲近0.7%；輝達股價漲2.6%，報182.51美元，台積電ADR漲2.2%，Alphabet A股股價則跌0.6%。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特據傳是Fed下任主席頭號人選，已強化Fed 12月將降息的預期。目前貨幣市場反映Fed下月降息1碼機率約80%，並且認為2026年底前會再降息三次。相較之下，交易員一周前預期2026年底前Fed總計只會降息三次。

美國勞工部26日公布，11月22日止一周首次請領失業救濟金人數減少6,000人至21.6萬人，是4月中旬以來最低，顯示企業仍未大舉裁員。路透訪調的經濟學家原本預估，上周首次請領失業救濟金人數將升至22.5萬人。

美國勞工部訂每周四公布請領失業救濟金人數，11月27日是美國感恩節假日，是本周提前一天公布這份報告的原因。

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4%

AI霸主不保？Nvidia：樂見谷歌成功 但我們領先1世代

感恩節不想下廚？灣區中餐廳推節慶大餐

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

