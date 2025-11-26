我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

摩根大通：國際油價未來兩年恐崩跌逾50% 主因是這個

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小摩預估，國際油價未來兩年恐崩跌逾50%。(路透)
小摩預估，國際油價未來兩年恐崩跌逾50%。(路透)

摩根大通（小摩）表示，受供過於求影響，國際油價未來兩年內恐崩跌逾50%。

小摩分析師表示，今年來已下跌15%的國際油價，未來仍面臨當供給超出需求、價格可能滑落的問題。他們預期，若未來數年供給持續快過需求，這種結構失衡將持續對油市造成壓力。即便需求持續擴增，但供給的成長速度更快，今明兩年的供給增速預料達到需求的三倍。

布蘭特油價26日在倫敦午盤在平盤附近波動，每桶約62.4美元，在一個月低點附近徘徊。25日因俄烏傳出有望達成和談而收黑。

摩根大通分析師卡妮娃說，「儘管市場普遍看空，石油需求一直超乎預期，但供給的成長更遠超過需求兩倍以上，且大部分的供給增幅都來自美洲。」

摩根大通認為，這種情勢預示油價在2027年底前可能崩跌50%，布蘭特油價將大跌至30幾美元。

卡妮娃指出，供給擴增主要來自石油輸出國組織與盟國（OPEC+）以外的產油國，例如美國，而這種情勢可能持續壓低油價，「在這種情況下，布蘭特油價可能在2026年跌至不到60美元，在該年第4季跌至50幾美元」，「2027年的前景更悲觀，由於供過於求持續發酵，布蘭特原油均價將跌至42美元，年底降至30幾美元」。

分析師預估，若政府未出手干預，2026年的石油供給過剩規模將達每日280萬桶，隔年也只會小幅降到270萬桶。考量到美國總統川普一向支持擴大鑽油，政府干預的可能性不高。

油價 石油 摩根大通

上一則

罹癌、不孕風險增加 全球化工業者將逐步停產「永久性化學品」

下一則

感恩節前三大指數拚連四紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

延伸閱讀

哥倫比亞總統：美施壓委內瑞拉是為了石油

哥倫比亞總統：美施壓委內瑞拉是為了石油
新聞評論／俄烏促和這面鏡子 賴清德看清了沒

新聞評論／俄烏促和這面鏡子 賴清德看清了沒
微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面
華爾街大銀行掀復古風 增設實體分行只為這件事

華爾街大銀行掀復古風 增設實體分行只為這件事

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」（路透）

貝森特：2026美國經濟無衰退風險 但這兩個領域會比較難捱

2025-11-23 22:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生