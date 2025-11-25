「好到想咬一口」OpenAI完成AI硬體原型機 兩年問世

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。美聯社
OpenAI執行長奧特曼。美聯社

在Emerson Collective周一發布的影片中，OpenAI執行長奧特曼表示，這家人工智慧新創公司已正式完成首款硬體消費性裝置的原型開發，預計不到兩年即可問世。在AI基礎建設方面與OpenAI有合作的鴻海（2317）也許能提供製造支援，但該裝置的細節尚未公開。

影片中，奧特曼與前蘋果設計主管艾夫，以及已故蘋果共同創辦人賈伯斯之妻、Emerson Collective創辦人兼總裁Laurene Powell Jobs上周五同台對談。奧特曼宣布：「我們終於做出首批原型機。我簡直不敢相信成果有多卓越，多麼振奮人心。」

這款裝置由艾夫負責設計，預計在兩年或更短時間內問世。但艾夫也指出，新硬體開發往往充滿不可預測性。今年5月，OpenAI以64億美元收購艾夫創辦的io公司，並宣布將開發新款AI裝置。自此，OpenAI與io對專案保持低調。

奧特曼未確切說明OpenAI究竟在打造什麼，只表示它將提供比智慧手機更平靜、沉浸的使用體驗，不會讓使用者像走在時代廣場般，感覺被推來撞去，有各種事物爭搶或干擾你的注意力。

艾夫強調，最優秀的產品設計應該讓人覺得「它本來就該長這樣」。奧特曼也提到，希望人們看到這款裝置會有「就是它」的反應。他還說，艾夫提出的判斷標準是，「看到它時會想舔或咬上一口時，那就對了」，而後來的原型機「終於達到此一境界」。

OpenAI的硬體計畫正受到競爭對手和潛在客戶密切關注。亞馬遜、Google與Meta等公司都推出了智慧眼鏡與智慧音箱等AI導向產品，但還沒出現任何能重塑產業的產品。OpenAI如果成功了，可能打破僵局，並對蘋果構成威脅，後者沒推出AI專屬設計，新版語音助理Siri的升級改善也延至2026年。

上周，OpenAI與鴻海宣布達成合作協議，共同在美國打造下一代AI基礎設施硬體。雖然雙方未提及新硬體裝置的製造，但鴻海在大規模生產與供應鏈管理上具有明顯優勢。

AI OpenAI 奧特曼

