歐央行警告穩定幣吸走銀行存款 擠兌恐造成金融衝擊

中央社法蘭克福24日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）今天警告，穩定幣（stablecoins）可能吸走歐元區銀行的個人帳戶存款，並在出現擠兌時對全球金融系統穩定造成衝擊。

路透報導，穩定幣的目的在維持價值穩定，近年因跨境支付及價值儲存等用途受到青睞，全球市值已超過2800億美元。ECB指出，雖然規模相較傳統金融市場仍小，但穩定幣發行商已成為美國公債的重要買家之一。

ECB在最新「金融穩定評估報告」（ Financial Stability Review）指出，儘管穩定幣宣稱可用於跨境交易，但其實際用途主要仍集中於加密資產買賣，全球集中式加密貨幣交易平台目前約有8成交易涉及穩定幣。

ECB警告，穩定幣大幅成長可能導致銀行個人帳戶存款流出，削弱銀行的穩定資金來源，使其資金結構更為波動。

不過，主要的風險來自潛在的投資人擠兌。ECB指出，全球規模最大的兩檔穩定幣是美國國庫券的主要持有者之一，其資產規模可比擬全球前20大貨幣市場基金。

ECB指出，一旦穩定幣爆發擠兌，發行方可能被迫拋售大量準備資產，進而衝擊美國國債市場的運作。

ECB也提到，未來若有一家的歐洲聯盟（EU）實體與一家第三國的實體共同發行具可替代性的穩定幣，因歐盟監管較為嚴格，投資人可能更傾向在歐盟機構進行贖回，導致歐盟境內發行方面臨準備資產不足的情況，進一步放大歐元區市場的擠兌風險。

