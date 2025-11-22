Fed二當家放鴿 重燃降息預期 改變市場押注風向

我的頻道

編譯劉忠勇／即時報導
紐約聯準銀總裁威廉斯表示，短期內仍有再次調降利率的空間。（路透）
紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。這位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）地位僅次於主席鮑爾的重量級官員此話一出，市場對12月降息預期隨即上升。

威廉斯21日在智利聖地牙哥演說的文字稿指出，就業走下坡風險已經上揚，通膨上揚風險則有緩和。在他發出談話後，市場對聯準會（Fed）下月9至10日政策會議降息押注，立即升至70%。

威廉斯說：「我認為貨幣政策目前略具緊縮性，只不過沒有最近行動之前那麼緊。因此，我仍認為近期有進一步調整聯邦資金利率區間的空間，讓政策立場更貼近中性區間，並維持我們兩大目標之間的平衡。」

從威廉斯這番談話可看見，Fed今年仍有可能再降息一次。但在決策官員意見明顯分歧之際，鮑爾必須在下次會議前設法凝聚共識。

紐約聯邦準備銀行總裁的立場歷來和Fed主席一致，相關談話經常被市場視為鮑爾立場的延伸。

鮑爾上次公開談話是在10月29日決策後的記者會，在下次會議前未再安排新的公開談話。

Evercore ISI首席經濟學家古哈（Krishna Guha）發布報告說：「至少可以確定的是，威廉斯這番談話代表Fed領導層並沒有放棄降息的選項。但我們認為，其意涵可能不止於此，儘管並不十分確定。」

Fed在10月連兩度降息後，已有多位官員對下月是否應再降息語帶保留。21日又有兩位官員抱持這樣立場。

達拉斯聯邦準備銀行總裁蘿根（無表決權）在蘇黎世的場合上說：「既已連降兩次，如沒有明確證據顯示通膨會比預期更快下降，或勞動市場更明顯降溫，我很難在12月再次支持降息。」

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（有表決權）接受彭博訪問則表示，現在選擇按兵不動是「比較適切的做法」。她另在CNBC上也重申這番看法，並說9月勞動市場數據並未讓她的觀點出現太大改變。

Fed理事米倫21日接受彭博訪問時則表示，從上次FOMC會議以來看到的經濟數據，應該會「推向鴿派的方向」。他說：「我們看到的通膨比市場預期更弱，失業率則比大家預期更高。」

