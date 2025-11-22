OpenAI「是敵非友」 美銀提醒科技大咖小心

美國銀行（BofA）分析師說，OpenAI的業務一旦擴及廣告、電子商務等領域，將是科技巨人的競爭威脅。（美聯社）

由OpenAI 帶動的巨額資本支出循環，是今年市場最大趨勢之一。不過美國銀行（BofA）分析師提醒，與OpenAI 大手筆合作的科技巨人，將會發現OpenAI是敵非友。

美銀分析師普斯特說，科技巨人們旗下的超大型人工智慧（AI）雲端服務供應商急於與OpenAI合作，矛盾的是，科技大咖們同時與這家ChatGPT的開發商有著競爭關係。他表示，風險是兩面的，「如果OpenAI成功，會成為更大的競爭威脅。但若OpenAI未達成營運目標，可能無法充分使用已簽約的算力，導致產能過剩，也會拖累到雲端產業的整體營收」。

OpenAI現在已與微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜的AWS、甲骨文（Oracle）等大型雲端服務業者簽下了金額龐大的合約。

普斯特說，雲端巨人把OpenAI納為客戶主要理由有三：第一是有助擴大雲端的AI規模。第二是或許能與OpenAI深化合作，把AI模型應用到雲端平台。最後是，計算了對雲端事業營收的曝險可控，因為比重不到10%。

然而，OpenAI業務持續擴張，特別是進入廣告以及AI代理交易平台的話，最終將在企業與消費者市場裡，成為科技巨人的競爭威脅。Meta與YouTube的業務都可能受衝擊。

OpenAI已經定下目標，2030年新產品收入要達到410億美元，所謂的新產品，正可能包括廣告與電子商務佣金。410億美元，相當於美銀預估2030年廣告與電商 佣金市場規模的大約 8%。

普斯特認為，衡量得失，OpenAI應該被視為大型科技與網路公司的「淨」競爭威脅。因為它在搜尋、電商與企業AI方面形成的競爭風險，超過雲端收入的溫和曝險，例如OpenAI算力合約，占電商巨人亞馬遜旗下AWS的營收不到 5%。