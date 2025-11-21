誘辦Prime亞馬遜25億和解 用戶最高退51元

道路上飛馳的亞馬遜Prime送貨卡車。(路透)

電商 巨擘亞馬遜 (Amazon )與聯邦貿易委員會(FTC)達成25億元和解協議，本月初已開始寄發退款通知給符合資格的Prime會員，最高為51元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FTC於2023年提告亞馬遜誤導顧客註冊Prime會員且難以註銷該會員身分，亞馬遜今年9月與FTC達成和解協議，同意支付10億元民事罰款，並向符合資格的顧客支付15億元。

亞馬遜雖然同意賠償，但未承認也不否認FTC的指控。

亞馬遜9月發出聲明表示，「亞馬遜及其高層向來奉公守法，這項和解協議讓我們能夠向前邁進，聚焦客戶創新。我們竭盡全力讓客戶能夠清楚、簡單地註冊或取消Prime會員資格。」

FTC於20日證實，亞馬遜的賠償金已於11月初開始發放，將持續到12月。

符合資格的Prime會員將獲得亞馬遜的會員費退款，最高為51元。

FTC規定，符合退費條件的顧客必須是美國亞馬遜的Prime會員，並於2019年6月23日至2025年6月23日期間，透過「困難重重的註冊流程」，包括一般Prime選項頁面、配送選擇頁面、單頁式結帳，或Prime Video註冊流程等方式，註冊亞馬遜的Prime會員資格。

此外，加入亞馬遜Prime會員後的12個月內，顧客使用的亞馬遜Prime會員免費權益不得超過三項，其中包括影音服務Prime Music或Prime Video。

符合資格者會在11月12日至12月24日期間收到亞馬遜的電郵，並可透過PayPal或Venmo在15天內收到退款。

如果消費者希望透過支票收款，就不用理會亞馬遜發送的電郵；而若消費者未領取PayPal或Venmo的款項，亞馬遜會將支票郵寄到Prime會員訂閱中登記的預設收貨地址，會員必須在60天內兌現支票。

亞馬遜發言人布拉夫金(Mark Blafkin)表示，「消費者如果符合退款資格，但未符合自動退款條件，將在今年12月24日至明年1月23日期間收到後續通知。」