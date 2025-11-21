我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

誘辦Prime亞馬遜25億和解 用戶最高退51元

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
道路上飛馳的亞馬遜Prime送貨卡車。(路透)
道路上飛馳的亞馬遜Prime送貨卡車。(路透)

電商巨擘亞馬遜(Amazon)與聯邦貿易委員會(FTC)達成25億元和解協議，本月初已開始寄發退款通知給符合資格的Prime會員，最高為51元。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FTC於2023年提告亞馬遜誤導顧客註冊Prime會員且難以註銷該會員身分，亞馬遜今年9月與FTC達成和解協議，同意支付10億元民事罰款，並向符合資格的顧客支付15億元。

亞馬遜雖然同意賠償，但未承認也不否認FTC的指控。

亞馬遜9月發出聲明表示，「亞馬遜及其高層向來奉公守法，這項和解協議讓我們能夠向前邁進，聚焦客戶創新。我們竭盡全力讓客戶能夠清楚、簡單地註冊或取消Prime會員資格。」

FTC於20日證實，亞馬遜的賠償金已於11月初開始發放，將持續到12月。

符合資格的Prime會員將獲得亞馬遜的會員費退款，最高為51元。

FTC規定，符合退費條件的顧客必須是美國亞馬遜的Prime會員，並於2019年6月23日至2025年6月23日期間，透過「困難重重的註冊流程」，包括一般Prime選項頁面、配送選擇頁面、單頁式結帳，或Prime Video註冊流程等方式，註冊亞馬遜的Prime會員資格。

此外，加入亞馬遜Prime會員後的12個月內，顧客使用的亞馬遜Prime會員免費權益不得超過三項，其中包括影音服務Prime Music或Prime Video。

符合資格者會在11月12日至12月24日期間收到亞馬遜的電郵，並可透過PayPal或Venmo在15天內收到退款。

如果消費者希望透過支票收款，就不用理會亞馬遜發送的電郵；而若消費者未領取PayPal或Venmo的款項，亞馬遜會將支票郵寄到Prime會員訂閱中登記的預設收貨地址，會員必須在60天內兌現支票。

亞馬遜發言人布拉夫金(Mark Blafkin)表示，「消費者如果符合退款資格，但未符合自動退款條件，將在今年12月24日至明年1月23日期間收到後續通知。」

亞馬遜 電商 Amazon

上一則

AI驅動 科技業大舉收購高品質碳權

下一則

華為槓上Nvidia 大秀AI突破性黑科技

延伸閱讀

反托辣斯官司 Meta纏訟5年勝訴

反托辣斯官司 Meta纏訟5年勝訴
亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回
亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘

亞馬遜自駕計程車Zoox 金山免費試乘
貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長

貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增