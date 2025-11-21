比特幣崩跌市場恐慌 大多頭信心喊話：明年1月衝20萬美元

Fundstrat全球顧問公司研究主管李湯姆認為，比特幣價格明年1月底前最高可望漲至20萬美元。路透

比特幣 價格近來跌跌不休，可能寫下近三年半來最大單月跌幅，但一向看多比特幣的李湯姆（音譯）仍不為所動。李湯姆預測，比特幣價格明年1月底前最高可望漲至20萬美元。

Fundstrat全球顧問公司研究主管李湯姆被視為「堅定不移的大多頭」，曾預言2030年前美國股市史坦普500 指數將翻漲逾一倍，比特幣價格將站上300萬美元。儘管比特幣價格最近持續走低，李湯姆仍認為比特幣價格明年1月底前將反彈到15萬至20萬美元。

李湯姆是首批對比特幣發表正式看法的專家之一，他的團隊2017年預測比特幣價格2022年前最高可能漲至5.5萬美元，遠高於當時的2,500美元左右，結果比特幣2021年就站上這個關卡。比特幣價格後來繼續攀升，今年10月寫下約12.6萬美元的歷史高點。

比特幣價格改寫歷史新高後展開連續數周的跌勢，21日盤中最低跌至8萬553.57美元，本月以來已跌逾四分之一，邁向2022年6月以來最大單月跌幅。Coinglass彙編的加密幣投資人信心指數已跌至2022年以來最低水準，顯示目前交易員「極度恐慌」。