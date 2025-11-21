我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金馬62／范冰冰奪最佳女主角 現「聲」致詞

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

比特幣崩跌市場恐慌 大多頭信心喊話：明年1月衝20萬美元

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Fundstrat全球顧問公司研究主管李湯姆認為，比特幣價格明年1月底前最高可望漲至20萬美元。路透
Fundstrat全球顧問公司研究主管李湯姆認為，比特幣價格明年1月底前最高可望漲至20萬美元。路透

比特幣價格近來跌跌不休，可能寫下近三年半來最大單月跌幅，但一向看多比特幣的李湯姆（音譯）仍不為所動。李湯姆預測，比特幣價格明年1月底前最高可望漲至20萬美元。

Fundstrat全球顧問公司研究主管李湯姆被視為「堅定不移的大多頭」，曾預言2030年前美國股市史坦普500指數將翻漲逾一倍，比特幣價格將站上300萬美元。儘管比特幣價格最近持續走低，李湯姆仍認為比特幣價格明年1月底前將反彈到15萬至20萬美元。

李湯姆是首批對比特幣發表正式看法的專家之一，他的團隊2017年預測比特幣價格2022年前最高可能漲至5.5萬美元，遠高於當時的2,500美元左右，結果比特幣2021年就站上這個關卡。比特幣價格後來繼續攀升，今年10月寫下約12.6萬美元的歷史高點。

比特幣價格改寫歷史新高後展開連續數周的跌勢，21日盤中最低跌至8萬553.57美元，本月以來已跌逾四分之一，邁向2022年6月以來最大單月跌幅。Coinglass彙編的加密幣投資人信心指數已跌至2022年以來最低水準，顯示目前交易員「極度恐慌」。

比特幣 史坦普500

上一則

魏哲家劉德音領羅伯特諾伊斯獎 台積電：貢獻半導體

下一則

禮來市值破1兆美元大關 全球首家醫療公司達此里程碑

延伸閱讀

美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神

美股早盤／他開金口神救援 三大指數早盤回神
美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫
美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%

美股跌勢敲警鐘 可能全面回檔10%
史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛

史坦普連四黑 恐慌指數升破24 Nvidia財報前AI估值疑慮滿天飛

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增