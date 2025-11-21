魏哲家劉德音領羅伯特諾伊斯獎 台積電：貢獻半導體

我的頻道

中央社新竹21日電
台積電前董事長劉德音（中）20日在矽谷與台積電董事長暨總裁魏哲家（左2）共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。中央社
台積電前董事長劉德音（中）20日在矽谷與台積電董事長暨總裁魏哲家（左2）共同獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）。中央社

台積電董事長暨總裁魏哲家與台積電前董事長劉德音今天獲頒美國半導體產業協會（SIA）羅伯特‧諾伊斯獎。台積電表示，這對台積電意義非凡，創辦人張忠謀也曾在2008年獲獎，這是對他們貢獻的認可，不僅塑造了台積電，也推動全球半導體產業發展。

魏哲家與劉德音皆親自出席在美國加州聖荷西舉行的頒獎晚宴領獎，兩人致詞時提到彼此共事28年，並互相感謝對方。魏哲家和劉德音還與新當選SIA董事會主席的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰同台，說明未來的發展。

對於魏哲家與劉德音獲獎，台積電指出，這對台積電意義非凡，創辦人張忠謀也曾在2008年獲獎。這是對他們富有遠見的領導力和卓越貢獻的認可，不僅塑造了台積電，也推動全球半導體產業發展。

台積電表示，這充分體現了台積電在創新領域持續不斷的努力和堅定不移的決心，以及不斷追求技術突破。台積電並感謝廣大客戶的支持與信任，正是客戶的信任與合作，成就了台積電今天所取得的成就。

美國半導體產業協會於1990年設立羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce）獎項，紀念英特爾和半導體產業協會的聯合創辦人Robert N. Noyce。這獎項主要表彰在支持半導體產業取得傑出成就和展現卓越領導力的個人。

除張忠謀於2008年獲獎，蘇姿丰於2020年獲獎，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳及英特爾（Intel）執行長陳立武也陸續於2021及2022年獲獎。

台積電 魏哲家 張忠謀

