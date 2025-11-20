我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

9月工作增11.9萬個「遠高預期」 多集中在這2類

編譯周芳苑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勞工部公布9月份全國新增11.9萬個工作機會，遠超出預期，然而新增工作大多集中在醫療保健和社會援助領域，無法支撐經濟發展。(路透)
勞工部公布9月份全國新增11.9萬個工作機會，遠超出預期，然而新增工作大多集中在醫療保健和社會援助領域，無法支撐經濟發展。(路透)

因政府停擺而延宕7周之久的全國就業報告終於出爐。勞工部20日公布，9月全國新增11.9萬個工作機會，意外地遠超出預期；然而，新增工作集中在醫療保健和社會援助、以及休閒旅館業兩大領域，而且失業率升至4.4%，創四年新高。

經濟學家原本預估就業人口會增加五萬人，沒想到增幅是預估值的兩倍多。

雖然工作機會大增，就業市場仍存隱憂。

勞工部另對先前月份報告公布修正數據。針對8月，工作機會由原公布的新增2.2萬個下修為1.8萬個，7、8月合計減少3.3萬個工作機會， 6月也減少，創2020年疫情爆發以來一年內兩個月負成長的首例。

其次，9月新增工作機會中，高達87%來自醫療保健和社會援助、以及休閒旅館業，集中度過高。就業資訊分析機構Indeed Hiring Lab資深經濟學家斯塔勒(Cory Stahle)說，就業情況整體強勁，但很大部份由醫療保健業推動，令人擔心；僅靠單一行業不足以支撐經濟成長，畢竟不是所有人都能當護士。

數據顯示，9月失業率升至4.4%，創2021年10月以來新高，較8月增加0.1百分點。失業率上升的原因之一是9月有47萬人進入勞動市場，但並非所有人馬上找到工作。

利率持續走高、川普總統關稅政策反覆無常為美國經濟增加不確定性，就業市場備受壓力。

全美醫療保健和社會援助9月新增5.7萬多個就業機會，其他主要領域則是餐飲酒吧新增3.7萬個、建築業新增1.9萬個、零售商新增近1.4萬個。然而，製造業裁員6000人，就業機會連續第五個月下降；聯邦政府下裁員3000人，職缺連續8個月減少。

全美平均時薪跨月微增0.2%、跨年增加3.8%，接近專家所預期的3.5%年增幅。

勞工部新公布的修正後數據顯示，截至3月的一年間，全美新增就業比最初公布的數據少91.1萬個，雇主平均每月僅新增7.1萬個工作，遠少於先前公布的14.7萬個；3月以來，就業機會增幅進一步縮小，平均每月僅增5.9萬個。

2025年就業市場招聘疲軟，有工作的人多享有就業保障，無工作的人很難找到工作。

勞工部 裁員

上一則

美股下殺 Nvidia財報未能穩住市場信心 三大股指齊挫

下一則

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

延伸閱讀

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定
AI榮景 科技巨擘一邊加碼投資一邊卻大量裁員 可能成遊戲規則

AI榮景 科技巨擘一邊加碼投資一邊卻大量裁員 可能成遊戲規則
外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見
受政府關門43天影響 勞工部延後公布就業數據

受政府關門43天影響 勞工部延後公布就業數據

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據