姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升，且高出預估不少，而最新一周失業人數也低於預估，顯示美國就業情勢有走穩跡象。

各項主要數據如下：

9月非農業就業人數增加11.9萬人，高於預估的5.1萬人，也比8月時減少4,000人（修正值）大幅好轉。7、8兩月的就業人數共下修3.3萬人。7-9月就業人數平均每月增加6.2萬人，優於6-8月期間經下修後的1.8萬人。

9月民間部門就業增加9.7萬人，高於預估的6.5萬人增量， 也高於8時的1.8萬人（修正值）增量；製造業減少6,000人，小於預估的7,000人減量，也小於8月時的1.5萬人減量。

平均時薪月升0.2%，低於預估的0.3%，及8月時的0.4%增幅（修正值）；比去年同期上升3.8%，高於預估的3.7%，增幅與8月相同；平均每人每周工時為34.2小時，符合預估，也與8月相同。

失業率再升0.1個百分點，為4.4%，高於預估的4.3%。勞動參與率回升0.1個百分點，為62.4%，高於預估的62.3%；就業不足率下降0.1個百分點，為8%。

上周（11月15日止）首次申領失業救濟金人數為22萬人，低於預估的22.7萬人，過去4周移動平均人數為每周22.425萬人；前一周（11月8日止）連續申領救濟金人數為197.4萬人，高於預估的195萬人。

經濟學者指出，9月就業數據溫和好轉，使市場對12月聯準會 （Fed）會議將進一步降息 的預期可能再降；不過由於政府在會議之前將不會公布10月就業數據，使Fed的利率 決策仍缺乏最新的數據指引，加上決策官員的立場存在「強烈的不同觀點」，因此是否第三度降息仍高度不確定。