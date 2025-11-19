我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

「大賣空」本尊有多神 真懂AI嗎？檢驗操作紀錄便露餡

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）泡沫論甚囂塵上，避險基金名人貝瑞將賣空目標鎖定大數據分析公司Palantir和AI晶片飆股Nvidia。（中央社）
人工智慧（AI）泡沫論甚囂塵上，避險基金名人貝瑞將賣空目標鎖定大數據分析公司Palantir和AI晶片飆股Nvidia。（中央社）

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）泡沫論甚囂塵上之際，這位自稱「價值投資人」的避險基金名人再度出擊，賣空目標鎖定大數據分析公司Palantir和AI晶片飆股輝達（Nvidia）股票，隨後又註銷他的Scion資產管理公司，還預告月底將宣布重大消息，背後動機費人疑猜。

頂著名人光環，貝瑞已吸引眾多粉絲追隨。但在把他奉為能預見市場頭部的股市「先知」前，不不妨先檢視他近年的操作績效，作為他的話值不值得採信的參考。

貝瑞在全球金融危機（GFC）爆發後，近年來最出名的代表作為何？

彭博資訊專欄作家任淑莉指出，近年貝瑞最廣為人知的是，他從2019年開始押注於中國中國的大型科技股，多次買進、賣出在紐約掛牌的阿里巴巴、京東和百度。他在2022年底，中國中國經濟剛從出新冠疫情低谷時，買進這些中國電商股，然後在兩季之內全部出清，數月後，中國消費支出卻如眾人預期呈現V型反彈。

持平而論，就價值投資者來說，這是合理的反向操作。到2023年，在中國當局雷厲風行整肅網路平台產業後，外國人大多已逃離陸股。而且，貝瑞投資的電商股進價十分便宜，例如阿里就在本益比最低僅10倍的價位買進。

然而，不明智的是，貝瑞並未堅持自己的判斷。今年第1季，中國新創DeepSeek以物美價廉的AI模型異軍突起、凸顯中國AI發展潛力時，眾人紛紛對陸股重新評價，貝瑞卻在那時結清所有的阿里巴巴部位。也因此，他的避險基金Scion未能搭上那班股價飆漲獲利列車。

貝瑞的陸股操作表現，令人懷疑他辨識價格錯配的能力。他對自己最高調的投資信心不堅，把科技股當總經題材股操作，而且在錯的時點（AI熱門題材才剛進入第一局）賣出離場。股票估值熱得冒泡並不是問題--任何人只要看出，DeepSeek橫空出世已對陸股論述產生氣象一新的轉變，就不會輕易賣出。

此刻，AI榮景是不是泡沫、會不會爆，眾說紛紜，見仁見智。一般投資人自然會參考傳奇投資人的意見作為指引。在判斷次貸市況方面，貝瑞的確有先見之明，也因此名利雙收；但只憑那個輝煌紀錄，並不能因此封神、確立未卜先知之名。投資人不妨參考他說的話，但還是得自己做功課。

AI 阿里巴巴 電商

