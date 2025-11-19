我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

輝達助攻 Brookfield啟動千億美元計畫 全面布局AI價值鏈

編譯吳孟真／綜合外電
全球最大基建投資機構Brookfield資產管理公司啟動1,000億美元AI基建計畫，全面布局AI價值鏈。路透
全球最大基建投資機構Brookfield資產管理公司啟動1,000億美元AI基建計畫，全面布局AI價值鏈。路透

Brookfield資產管理公司19日宣布啟動規模1,000億美元的人工智慧AI）基建計畫，其中包含成立一檔100億美元的Brookfield人工智慧基礎建設基金（BAIIF）。

Brookfield表示，BAIIF基金的目標是募集100億美元股權承諾，該公司將利用該基金，以及來自共同投資和債務融資的額外資金，打造並取得多達1,000億美元的AI基礎建設資產。BAIIF目前已自輝達（Nvidia）、科威特主權財富基金（KIA）和本身資產負債表，籌得50億美元。

Brookfield預計將資金布署在AI價值鏈的所有環節，包含能源、土地、資料中心和半導體製造，多數資金將用於在未開發的土地上進行建設。

BAIIF則將聚焦於投資支撐AI運作的實體基礎設施資產，並優先布局信用可靠度高、具契約保障現金流的交易對象。該基金10月已和美國燃料電池製造商Bloom Energy簽訂50億美元框架協議，為資料中心安裝多達1GW（百萬瓩）的供電設備。

Brookfield也已和法國與瑞典政府建立合作關係，為這兩個國家打造專屬且安全的AI基建。

Brookfield為全球最大基建投資機構，管理資產超過1兆美元，迄今已在全球投資逾1,000億美元於數位基礎設施和乾淨能源。Brookfield預估，未來十年驅動AI的基礎設施建設成本將達7兆美元。

AI 人工智慧 瑞典

上一則

AI不只取代入門級工作？ 皮伽：有朝一日能當Google執行長

下一則

美前財長桑默斯涉艾普斯坦案 辭去OpenAI董事職務

延伸閱讀

Nvidia股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市

Nvidia股價在財報出爐前墜落修正 分析師看好「驚艷」業績有利後市
川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓

川普宴沙國王儲 馬斯克受邀「破冰」 黃仁勳也是座上賓
Nvidia壯大AI生態系 安謀助陣

Nvidia壯大AI生態系 安謀助陣
半導體股急瀉10%嚇跑散戶？ 富達經理人：AI派對才剛開始

半導體股急瀉10%嚇跑散戶？ 富達經理人：AI派對才剛開始

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據