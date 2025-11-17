阿聯酋航空訂購65架波音777X 合約價值380億美元

我的頻道

中央社杜拜17日綜合外電報導
阿聯酋集團董事長兼執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）。歐新社
阿聯酋航空（Emirates）今天簽下一紙價值380億美元合約，訂購65架波音（Boeing）777X，在杜拜航空展首日對美國飛機製造商波音公司投下信任票。

法新社報導，根據合約，這款延宕多時的新機預計將自2027年第2季開始交付，合約內容也涵蓋來自奇異公司（GE）的130具GE9X引擎。

原本就是波音777最大客戶的阿聯酋航空，如今累計訂單達270架777X、10架777貨機及35架波音787。

阿聯酋集團董事長兼執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）在記者會上表示：「這是一項長期承諾，支撐著數十萬個高價值的製造業工作。」

阿聯酋航空由杜拜政府全資擁有，是全球獲利最高的航空公司，本月稍早剛公布今年上半年獲利達29億美元。

阿聯酋航空共計訂購315架波音廣體（長程）客機，過去曾對777X多次延遲交機表達不滿。

阿邁德表示：「有些人或許對阿聯酋航空的龐大訂單存有疑慮，但我可以保證，每一架訂購的飛機，都已謹慎納入阿聯酋航空的成長規畫當中。」

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31

