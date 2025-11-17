我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這款16元鹹派 節日期間冰箱必備

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告

紐時：貝佐斯將任AI新創公司執行長 卸亞馬遜管理職後首見

中央社紐約17日綜合外電報導
美國科技業巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯將擔任其參與投資的人工智慧（AI）新創公司「普羅米修斯計畫」共同執行長。歐新社
美國科技業巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯將擔任其參與投資的人工智慧（AI）新創公司「普羅米修斯計畫」共同執行長。歐新社

「紐約時報」報導，美國科技業巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯將擔任其參與投資的人工智慧（AI）新創公司「普羅米修斯計畫」共同執行長。這將是他卸任亞馬遜執行長後首度擔任營運職。

路透報導，根據「紐約時報」（The New York Times）引述3名知情人士指出，「普羅米修斯計畫」（Project Prometheus）主要開發電腦、汽車和太空船相關工程及製造工作的AI應用，且這家公司已籌得62億美元資金，使其成為全球新創企業界在初創階段資金最雄厚的公司之一。

若消息屬實，將是貝佐斯（Jeff Bezos）自2021年7月卸任亞馬遜執行長後首度擔任1家公司的正式營運職位。貝佐斯雖然在他創立的航太公司藍源（Blue Origin）參與經營，但正式頭銜僅掛創辦人。

紐時的報導還說，普羅米修斯計畫已雇有近100名員工，包括來自微軟（Microsoft）支持的ChatGPT開發商OpenAI、Google（谷歌）的DeepMind及臉書（Facebook）母公司Meta等頂尖AI公司的研究人員。

此外，公司的另1位執行長是物理學家暨化學家巴加吉（Vik Bajaj），他曾在Google的「登月工廠」（Moonshot Factory）X實驗室與Google創辦人之一布林（Sergey Brin）密切合作。

路透無法獨立核實這則報導，貝佐斯及普羅米修斯計畫的1名代表也尚未回覆置評請求。

貝佐斯 AI 亞馬遜

上一則

鴻海與日廠合作電動巴士 傳最快明年開始生產

下一則

巴菲特大舉買入 Alphabet股價早盤勁揚逾5%

延伸閱讀

Google拚AI算力 再砸錢投資德州 建3座新資料中心

Google拚AI算力 再砸錢投資德州 建3座新資料中心
藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」

藍源「新葛倫號」火箭 成功發射 助推器著陸回收 「下一站月球」
追趕馬斯克 貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收

追趕馬斯克 貝佐斯旗下「新葛倫號」助推器首度成功回收
難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

難追SpaceX？貝佐斯的藍源延後發射火箭 原定執行首趟NASA任務

熱門新聞

高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
1美分硬幣走入歷史，鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後停產。(路透)

費城鑄幣廠完成最後一批 1分硬幣走入歷史

2025-11-12 19:31
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區