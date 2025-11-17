鴻海與日廠合作電動巴士 傳最快明年開始生產

我的頻道

編譯易起宇／綜合外電
鴻海據傳最快明年將開始在合作夥伴三菱FUSO的日本工廠生產自家電動巴士Model U。 美聯社
鴻海據傳最快明年將開始在合作夥伴三菱FUSO的日本工廠生產自家電動巴士Model U。 美聯社

日本東京電視台報導，鴻海和三菱FUSO卡車巴士公司在8月宣布簽署合作備忘錄、搶攻日本電動巴士市場後，如今計劃將在明年1月成立新公司，並目標最快明年開始在三菱FUSO的富山縣工廠生產電動巴士。

對鴻海而言，這將是其日本首座電動車生產據點，並期盼能帶動其在日本的電動車代工事業。鴻海預料將會進一步加速與日本車廠的洽談，以擴大在客車領域的代工生產。

報導指出，三菱FUSO將把既有的巴士事業分拆到與鴻海新成立的合資公司旗下。三菱FUSO與鴻海將對新公司各出資50%，公司名稱目前正考慮定名為「FUSO巴士」或「三菱FUSO巴士」等。鴻海據傳也正在洽談未來提高出資比率，但對細節條件等目前尚未定論。

鴻海2022年開始在台灣販售電動巴士。這次將在三菱FUSO工廠生產的將是鴻海的大型電巴「Model T」和中型電巴「Model U」等車款。

電動巴士的開發成本比一般電動客車要高。三菱FUSO相關人士表示，在整體巴士市場呈現萎縮之際，這樣的開發成本「已不是單獨一家公司所能開發、投資的狀況」，因此該公司才找上鴻海合作，期盼結合三菱FUSO擁有的國內網絡，與鴻海擁有的電動車技術與豐沛資金，推動電動巴士的開發與普及。

此外，中國大陸電動車大廠比亞迪（BYD）正在用相對便宜的電動巴士搶攻日本市占率，也被認為是加速兩公司合作的原因。

鴻海 日本 電動車

