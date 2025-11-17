我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了

川普政府推短期私人健保取代歐記健保 便宜卻藏陷阱

GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
GMI Cloud執行長葉威延。圖取自GMI Cloud
GMI Cloud執行長葉威延。圖取自GMI Cloud

美國資料中心營運商GMI Cloud將在台灣斥資5億美元建設資料中心，加入字母旗下Google等科技巨頭的行列，為台灣這個全球最先進的晶片製造基地提供雲端服務。

彭博資訊報導，總部位於加州山景城的GMI Cloud，計劃在台灣桃園建造容量16千瓩（MW）、由7,000顆輝達Blackwell Ultra晶片驅動的資料中心，已有多位客戶等候使用。該公司執行長葉威延（Alex Yeh）表示，已從數家台灣的銀行業者取得4億美元融資，該資料中心預計明年4月啟用，每秒可處理近200萬個符元。

他也說，台灣需要更多資料中心作為「戰略資產」來支持其人工智慧（AI）發展，他也認為，台灣島內的電力供應問題可以獲得解決。

GMI Cloud、亞馬遜、微軟等業者，都試圖在亞洲建設資料中心，瞄準該地區對AI的龐大需求，亞洲政府也試圖打造主權AI，以提振本國經濟，並確保在AI這項革新技術握有影響力。

葉威延指出，該公司正與Reflection AI攜手合作，創建為台灣打造的AI平台。

他說，該公司現有的投資人包括Headline Asia，以及輝達主要伺服器代工業者緯創；除了在美國與台灣的業務外，該公司也在日本、新加坡及泰國營運。該公司預計年底前尋求透過籌資再募集2億美元。

AI 輝達 新加坡

上一則

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

延伸閱讀

搶台積電AI先進晶片 特斯拉頻施壓 促加快生產速度

搶台積電AI先進晶片 特斯拉頻施壓 促加快生產速度
美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪

美禁Nvidia晶片輸中 反捧出身價230億美元的中國AI富豪
華為AI算力大突破 利用率將增至70% 較勁Nvidia旗下公司

華為AI算力大突破 利用率將增至70% 較勁Nvidia旗下公司
Nvidia財報公布 能穩定股市？

Nvidia財報公布 能穩定股市？

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
總統川普計劃推出50年期房貸。（美聯社）

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批「到死都還不完」

2025-11-10 07:10

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命

改變洗衣1技巧 省時又能延長衣服壽命
紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區