知名多頭喊「這」題材助威 估特斯拉股價10年內衝1萬美元

編譯陳律安／綜合外電
巴倫資本管理公司創辦人巴倫預期，在人形機器人Optimus助攻下，特斯拉股價十年內有望衝上1萬美元。(路透)
長期鼎力支持特斯拉的億萬富豪投資人巴倫（Ron Baron）表示，特斯拉股價十年內有望上看1萬美元，市場仍過於低估馬斯克的雄心壯志。

巴倫資本管理公司創辦人巴倫已持有特斯拉股票十餘年，並以預測該股多年的複利報酬聞名。

他說，特斯拉員工普遍認為，在馬斯克帶領下，特斯拉未來十年的股價報酬，不會低於五倍至七倍，之後還會迎來下一波「翻倍成長」行情。

巴倫說，「我心裡估算，特斯拉股票十年內可能攀抵約2,500美元，但最終可能四倍於該價位」，意指特斯拉股票可望衝上1萬美元。

他主張，特斯拉股價大漲的主要動能，將來自人形機器人Optimus。巴倫認為，對馬斯克而言，Optimus是邁向「史上最大事業版圖」的基礎。

巴倫宣稱，特斯拉正打造機器人產能，預計明年可量產100萬具、後年擴大至1,000萬具；而馬斯克更進一步描繪未來年產量可達10億具的終極願景。

他指出，若每具Optimus的售價落在約2萬美元，這種量產規模將帶來變革力量。他將這視為邁向「永續充裕」的關鍵轉折點，意味著低成本的機器人勞動力將重塑人類生活水準。

他說：「這些機器人會是節省人力的輕型勞動工具」，有望大幅改善世人生活。

