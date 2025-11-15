我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

第38屆金雞獎 易烊千璽封帝 最佳故事片「好東西」

Nvidia支持AI新人 或能複製微軟之於OpenAI的明星養成

編譯黃淑玲／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 （路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 （路透）

最近投資人熱中金援一批新的人工智慧（AI）生力軍，他們是一些研究為主的AI實驗室，被統稱為neolab，目標放在有朝一日超車現在已經很紅的OpenAI和Anthropic。輝達（Nvidia）特別是帶動起這些新創機構的一股力量。

以Reflection AI在上個月的募資為例，輝達在這輪20億美元募資之中，就投入8億美元，成了最大投資者。距離現在更近一點的時候，輝達又告訴AI新創公司Poolside，會在他們目前正在進行的20億美元募資活動裡，投資上看10億美元。

本周二（11日）又另傳出輝達聯手超微（AMD），正在討論投資Human&這家由前xAI研究員Eric Zelikman創辦的AI實驗室。

美國科技新聞網站The Information指出，輝達積極支持多個neolab，顯示執行長黃仁勳很留意來自AMD和博通（Broadcom）的競爭，他想要竭盡所能，鞏固輝達在AI晶片市場的制霸地位。

也就是，輝達的客戶基礎必須要分散、多樣化，在目前的GPU大客戶OpenAI、xAI、Meta之外，開發其他客群。輝達的大客戶們，許多也在自研晶片，成功了就不必再那麼依賴輝達供應。

反觀新創的實驗室，大多數的neolab要用輝達的晶片，而如果這些neolab成功了，輝達也將受益。

輝達創投部門的投資組合正在長大，另一個目的是輝達也想要保有開放原始碼的開發者客戶。以投資Reflection AI來看，Reflection AI一開始是開發編碼模型，後來擴大到聚焦於通用、開放原始碼模型。輝達GPU現在最大的使用者是開發自有的、封閉的模型。

Reflection AI據傳告訴外部人士，他們推動開放原碼這個方向，特別吸引輝達，也是輝達要投資他們的理由。

輝達現在口袋滿滿，截至7月底有現金135億美元。

不免有人要質疑輝達對這些年輕還沒有實績的公司投資太多錢。但想想現在的OpenAI、Anthropic，當年也分別是有「富爸爸」微軟、Google呵護。目前這種明日之星養成法，似乎還運作得相當不錯。

輝達 AI OpenAI

上一則

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由一籮筐

延伸閱讀

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由一籮筐

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由一籮筐
NVIDIA財報在望 逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻

NVIDIA財報在望 逢低買盤繼續發威 那斯達克寫下4月來最大反攻
美股靠誰力挽狂瀾？分析師：寄望NVIDIA下周財報利多

美股靠誰力挽狂瀾？分析師：寄望NVIDIA下周財報利多
高割離席？橋水Q2才增持NVIDIA Q3就大砍65%Nvidia持股

高割離席？橋水Q2才增持NVIDIA Q3就大砍65%Nvidia持股

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
富爸爸作者清崎雖然看好白銀，但也認為買進時機很重要，要在輸家開始買的時候賣出。（取材自X @FT__Trading）

窮人怎麼辦？富爸爸作者清崎籲買進「這資產」 賣在輸家進場時

2025-11-11 08:10
特斯拉執行長馬斯克表示，Optimus人形機器人可終結貧窮，讓世人都不必再工作。（路透）

「消滅貧窮就靠它」馬斯克稱未來人類不必工作 還能防止美國破產

2025-11-08 18:42

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說
台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了

台16遊客只點5份披薩 義大利老闆爆粗口公審後道歉了