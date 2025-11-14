我的頻道

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

高割離席？橋水Q2才增持NVIDIA Q3就大砍65%Nvidia持股

編譯吳孟真／綜合外電
避險基金橋水聯合（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透
橋水聯合（Bridgewater Associates）最新公布的13F文件顯示，這家避險基金今年第3季減持字母公司、微軟和輝達股票，加碼科林研發（Lam Research）、iShares核心史坦普500指數ETF和Adobe。

橋水上季加碼科林研發至346萬股，市值達4.638億美元，也增持iShares核心史坦普500指數ETF至405萬股（27.1億美元）；Adobe則由72.9萬股增至126萬股，市值4.454億美元。

上季新敲進的股票包括應用材料（Applied Materials）和Robinhood Markets。

減碼部分為字母公司，由560萬股減至265萬股（6.452億美元）；微軟股票由172萬股減至110萬股（5.683億美元）；該基金也大砍65.3%輝達股票，由723萬股減至251萬股（4.683億美元）。橋水才在第2季加碼買進154.37%的輝達股票，如今卻進行減碼的操作，可能意味橋水對輝達未來表現轉為較審慎的看法。

